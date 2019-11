LIVE TMW - Buruk: "Con la Roma gara importante per tutta la Turchia"

Fonte: Dario Marchetti

15.45 - Mentre la Roma è in arrivo in Turchia, l'Istanbul Basaksehir apre il giro di conferenze stampa in vista della gara decisiva di domani per il passaggio del turno in Europa League. Crivelli e compagni sono al primo posto del girone J e non possono perdere con i giallorossi se vogliono sperare di arrivare ai sedicesimi di finale. Alle 16 è in programma la conferenza stampa del tecnico Okan Buruk. Di seguito il live testuale a cura di TMW:

16.05 - Inizia la conferenza stampa

Che partita si aspetta domani?

“La sfida sarà importante non solo per la nostra squadra ma per tutta Istanbul e tutta la Turchia, cercheremo di fare del nostro".

Come sta la squadra?

“Ci sono un paio di assenze, domani decideremo per tutto il resto”.

Cosa teme di più della Roma?

“Avevo già detto anche all’andata che la Roma ha ottimi attaccanti e, se trovano l’occasione, loro segnano. All'andata avevo detto che la Roma poteva comunque essere sconfitta, abbiamo ceduto nella ripresa".

Che ambiente ci sarà?

“L’ospitalità turca è tra le migliori a livello mondiale, pensiamo prima ai tifosi della Roma che verranno a trovarci. È una partita importante per la Turchia per il punteggio del paese. Abbiamo giocato molte partite nel nostro stadio, crediamo che domani ci sarà il pienone. Siamo del parere che i nostri tifosi saranno tanti, abbiamo tante possibilità di proseguire in Europa”.

La vittoria con il Galatasaray vi dà stimoli in più?

“Voi fate le vostre considerazioni, noi ne facciamo altre. Mahmut ha giocato in nazionale e nessuno ha fatto un fiato, ha giocato e basta. Il Galatasaray è una squadra che il primo tempo segna, ma nella ripresa non produce e abbiamo approfittato di questa loro debolezza attaccando lateralmente e li abbiamo battuti”.

Vincere l’Europa League dopo aver vinto la Coppa UEFA da calciatore è un obiettivo?

“Il primo obiettivo è vincere la partita di domani e qualificarci, poi ne parleremo”.

16.20 - Termina la conferenza stampa