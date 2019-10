LIVE TMW - BVB, Favre: "Far gol a questa Inter è davvero complicato"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Dalla sala stampa di San Siro prende la parola il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre. Segui la diretta testuale delle sue parole su TMW.

Ore 23.24, inizia la conferenza

Le poche palle gol create? "Con l'Inter non è semplice crearle, ma per me abbiamo giocato abbastanza bene. Ne sarebbe stata sufficiente una per trovare il vantaggio, a quel punto avremmo avuto l'opportunità di giocare il secondo tempo con altre possibilità. E' un'occasione persa, ma abbiamo preso decisioni sbagliate durante la gara. Certo, con l'1-1 le cose sarebbero cambiate... Abbiamo fatto un gioco rischioso, perché abbiamo lasciato spazio al contropiede dell'Inter".

Cosa non ha funzionato? "Abbiamo giocato in modo molto compatto, per me siamo stati bene in campo, con stabilità. E' importante, anche quando siamo stati più offensivi ho visto bene la squadra. Ma creare occasioni da gol contro l'Inter è davvero complicato. Nella ripresa, nonostante le difficoltà, abbiamo creato problemi all'Inter. Ci hanno superato in contropiede 3-4 volte, ma dovevamo giocare così per rimontare la gara. Di certo l'1-0 era evitabile e mi dispiace".

Perché Gotze out? "Ho preso questa decisione, ho fatto altri cambi per avere forza davanti. Questa era la squadra che volevo oggi in campo".

Perché non il consueto 4-2-3-1? "Abbiamo rispetto per tutti, sappiamo di essere in un girone tosto. Ho già spiegato che per me abbiamo giocato bene, siamo stati stabili concedendo poco. Poi loro hanno segnato su un nostro errore, ma senza occasioni clamorose nel primo tempo e a inizio ripresa. Fino al 70esimo della ripresa l'Inter non ha creato quasi niente. Noi abbiamo rischiato e questo è pericoloso, perché ti esponi al contropiede".

Il girone? "Ci sono 3 partite, tutto è possibile. Dovremo per forza vincere la prossima gara contro l'Inter in casa nostra".

Ore 23.31, termina la conferenza stampa.