LIVE TMW - BVB, Favre: "Hakimi sente i momenti. Fatta grande partita"

Fonte: dall'inviato al Signal Iduna Park, Dortmund

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre commenta in sala stampa il grande successo dei suoi contro l'Inter. A breve le parole del tecnico giallonero in sala stampa.

Ore 23.36, inizia la conferenza stampa

Hakimi? "E' molto offensivo, attacca sempre nonostante sia un terzino. Vede e sente le situazioni, sa quando attaccare. E' un grandissimo giocatore".

Cosa è cambiato nell'intervallo? "Penso che la nostra prima parte non sia stata giocata male, anche se ovviamente non siamo stati al top. Comunque le occasioni ci sono state e abbiamo subito gol in due contropiedi. Poi nella ripresa siamo stati verticali, volevamo vincere a tutti i costi. Siamo entrati in molti duelli e abbiamo corretto alcune cose, ma il morale era positivo e sapevamo che sarebbe stato possibile. Nel secondo tempo abbiamo pressato benissimo, pazienza, intensità, possesso palla... Abbiamo fatto davvero una bellissima partita".

Quali critiche alla squadra? "Non possiamo permettere a Brozovic di fare quello che ha fatto in occasione del secondo gol. Non deve succedere, anche se loro sono veloci e hanno qualità. Brozovic è davvero un gran giocatore. Poi nella ripresa abbiamo fatto meglio, pressando alti e mantenendo il possesso palla con fiducia".

Il girone? "E' tutto ancora possibile. Non ho guardato la classifica, ma è un gruppo difficile e lo sappiamo. Il Barcellona è stato fermato dallo Slavia, non certo un avversario semplice. E' dura, ma noi vogliamo qualificarci e questa vittoria era importante".

Ore 23.43, termina la conferenza di Favre.