LIVE TMW - Cagliari, Birsa: "Dimostrerò il mio valore. Infortunio? Un ricordo"

Al termine dell'allenamento del mattino nel ritiro del Cagliari in Val di Pejo, il trequartista rossoblù Valter Birsa ha parlato ai microfoni in conferenza stampa.

12.45 – Inizia la conferenza stampa.

L'anno scorso è arrivato a gennaio, come si vive dentro il gruppo?

"Sicuramente è positivo il fatto di partire in ottima condizione, senza più l'infortunio che mi ha condizionato. Conosco la squadra più di prima, certamente questo è un vantaggio".

Si sente titolare?

"Non si tratta di chi deve giocare titolare, ma solo a giocare bene e poi deciderà il mister: sono tante le variabili, ma siamo qui per aiutare la squadra e metterlo in difficoltà nelle scelte. L'ambizione di quest'anno è fare qualcosa di importante, penso di poter fare meglio".

Sulla nuova posizione in campo, da mezzala nel 3-5-2.

"Col trequartista abbiamo trovato il modulo giusto per mettere in difficoltà gli avversari, ma la posizione conta il giusto: l'importante è capire i movimenti di ogni ruolo. Il sistema di base è il 3-5-2, poi all'interno di quello ci sono più sfaccettature".

Com'è andata la prima parte del ritiro?

"Per ora bene, abbiamo fatto due amichevoli impegnative e con le gambe pesanti, ma sappiamo che è uno sforzo utile per l'inizio della stagione".

Su cosa avete lavorato di più in questo ritiro?

"Tutti i ritiri prevedono tanta forza fisica, corsa e lavoro tattico, ma serve allenare bene anche la testa".

Quanto vuole dimostrare ai tifosi del Cagliari chi è il vero Birsa?

"Lo stimolo c'è, anche perché non essere riuscito a dimostrare quello che vali e che puoi fare è qualcosa che mi è pesato lo scorso anno".

Si ritiene l'unico vero trequartista in rosa?

"No, è un ruolo che in tanti possono fare, ognuno con le proprie doti e peculiarità. Siamo giocatori diversi, ma ognuno può far bene".

Come vive l'essere così presente nelle due fasi di gioco?

"Ora il calcio è così, va molto più veloce e si deve sempre aiutare la squadra, in tutti i reparti. Ormai bisogna abituarsi in fretta a questo modo di vedere il calcio".

Cagliari cos'ha di diverso dalle altre città dove ha giocato?

"La tranquillità, puoi rilassarti un po' di più, puoi prendere il tuo tempo passandolo con la famiglia".

Si vede più in Italia o in Slovenia al termine della carriera?

"In Italia mi sono trovato molto bene, ma vanno pesati tanti aspetti: per ora vorrei tornare in Slovenia, ma a Verona e Cagliari mi sono trovato molto bene anche fuori dal campo. È presto per dirlo".

Pensa di poter essere ancora utile alla sua Nazionale, come Handanovic?

"Io e Samir abbiamo concluso il nostro percorso là, è giusto che la nuova generazione si prenda lo spazio e le responsabilità che meritano".

Come si vede nel post carriera?

"Non guardo troppo al futuro, mi interessa essere il più possibile sano. Allenatore o altro? Non so, per ora non mi vedo così, ora come ora penso solo al campo".

13.00 – Termina la conferenza stampa.