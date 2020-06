live Cagliari, Carli: "Ora ricomincia un nuovo campionato, il primo è durato venticinque partite"

18.05 - Ancora qualche minuto e a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, ai microfoni di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, si collegherà Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari.

18.10 - Si collega il direttore Carli.

Come ha vissuto questi tre mesi di fermo?

"Per tutti noi è stata una cosa devastante, al di là di allenatore, presidente e me stesso, che sono dovuto stare più di un mese qua in Sardegna, e forse sulla sicurezza sono stato fortunato, ma lontano dalla mia famiglia. Anche i ragazzi, senza le loro fidanzate... Questa cosa ci ha sconvolto e deve farci migliorare in ogni atteggiamento. Io so di essere tra i fortunati, e lo sono anche stavolta, perché c'è chi ha vissuto momenti drammatici, perdendo persone care rimaste da sole in ospedale. Purtroppo è successo, ora rivediamo la luce e godiamocela".

Cosa si aspetta da questo finale di stagione?

"Questo sarà un altro campionato, il primo è durato venticinque partite, ora si ricomincia tutti da zero. Tra dieci giorni inizierà questa nuova cosa per tutti, e ci mette alla pari. Andiamo a giocare ogni tre giorni, e per me e le squadre medio-piccole è un aspetto nuovo, ci vorrà grande determinazione: sarà difficile allenarsi, giocheremo molto e ci sarà da recuperare. Ai ragazzi ho spiegato che anche chi aveva fatto meno bene può cambiare tutto in queste ultime dodici partite. Credo ci saranno grandissime sorprese, e specialmente nelle prime partite ci saranno risultati inaspettati".

