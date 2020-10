LIVE TMW - Cagliari, Di Francesco: "Bella reazione, ma dovevamo chiuderla prima"

live Cagliari, Di Francesco: "Bella reazione, ma dovevamo chiuderla prima"

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, interverrà in conferenza stampa al termine della sfida vinta dai suoi contro un coriaceo Crotone per 4-2.

Il suo Cagliari è andato nuovamente in svantaggio, ma la reazione c'è stata.

"C'è di positiva sicuramente la reazione dopo lo svantaggio: nel finale del primo tempo gli abbiamo concesso troppo spazio e poi loro sono riusciti a pareggiare. Poi siamo stati bravi a tornare in vantaggio, ma dovevamo chiuderla prima".

Finalmente la squadra ha interpretato la gara come voleva lei.

"Sì, dovevamo essere più determinati e cinici ma devo dire che la squadra ha reagito bene anche soffrendo, ma questo fa parte del nostro dna. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti, che aiutano a migliorare il lavoro in settimana".

Partita divertente, ma lei è sembrato meno divertito del pubblico...

"È normale, vivo la partita quasi da dodicesimo uomo in campo provando a trasmettere tranquillità e sicurezza alla squadra. Sapevo che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, a prescindere dal risultato".

Possiamo dire che avete recuperato il miglior Joao Pedro?

"Joao è più stimolato a far bene giocando in quella posizione, perché può calciare oppure servire Simeone, come in occasione del secondo gol".

Bene in avanti, meno in difesa.

"In attacco abbiamo fatto bene, grazie anche al lavoro dei difensori, mentre in difesa dobbiamo ancora migliorare in qualche frangente. Ma contro Cremonese e Bologna voglio il massimo impegno, sarà una settimana importante".