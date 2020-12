live Cagliari, Di Francesco: "Contro la Roma voglio una grande prestazione"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco interverrà a breve in conferenza stampa (virtuale) per presentare la sfida di domani sera contro la Roma all'Olimpico. Inizio previsto alle 16.15.

16.18 – Inizia la conferenza stampa.

Di Francesco: "I convocati verranno diramati domani mattina dopo l'esito degli ultimi tamponi, mentre è recuperato Tripaldelli che partirà con noi. Potrebbe esserci anche Ounas, vedremo".

Mister, che effetto fa tornare a Roma da avversario?

"È la prima volta per me, però arrivo tranquillo e pensando solo al Cagliari e a come fare bene. Noi vogliamo riprenderci i punti lasciati per strada, attraverso con una grande prestazione: domani sarà fondamentale gli uomini giusti per affrontare una squadra che qualitativamente ci è superiore, per questo dovremo fare una grande partita".

Come stanno Walukiewicz e Godin?

"È possibile per Diego fare due partite di fila, oggi chiederò a tutti i ragazzi di fare l'ultimo sforzo prima della piccola sosta di 4 giorni. Walu farà la rifinitura con la squadra, poi lo valuteremo. Riguardo ai cambi in corsa li abbiamo fatti per adattarci all’avversario e sopperire alle difficoltà: questo non è una cosa negativa, anzi. Ci sono anche gli avversari, ma la filosofia della squadra non cambia: vogliamo stare alti, l’equilibrio è la capacita è quello che ti permette di mantenere certe distanze e non permettere agli avversari di diventare pericolosi. Le valutazioni non devono essere legate ai risultati”.

Pavoletti-Simeone: è un problema o un lusso?

"Il campo dà sempre le risposte, io son contento di averli a disposizione. Ricordiamoci sempre da dove arriva Leo, ha ritrovato sicurezza e forza, così come Giovanni sta recuperando dopo aver avuto il Covid: ripeto, sono contento di averli entrambi, poi non vedo un problema nell'alternare gli attaccanti".