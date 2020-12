live Cagliari, Di Francesco: "Dispiace per il risultato, ripartiamo dalla crescita dei giovani"

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco interverrà in conferenza stampa dalla pancia della Sardegna Arena al termine della sfida persa contro l'Inter di Antonio Conte.

15.20 – Inizia la conferenza stampa.

Aveva detto che in caso di necessità avrebbe pensato anche a un cambio di modulo. Lo rifarebbe anche ora?

"Se lo basiamo solo sul risultato, dovrei dire di no. Ma la squadra dopo il cambio dava l'impressione di non aver sofferto l'Inter: loro hanno fatto gol non su azioni individuali ma su calcio piazzato, anche se nella prima parte della gara sono arrivati troppo facilmente al gol. Ho pensato di dare maggiore forza e protezione ai miei ragazzi, ma non è bastato".

Quanto fa male perdere così?

"Dispiace tanto per l'impegno, per la capacità di essere andati in vantaggio ed essere pericolosi. Peccato aver preso gol sui calci piazzati, siamo stati poco smaliziati: ma ripartiamo dalla crescita dei giovani, questo è il nostro orgoglio".

I gol dell'Inter sono arrivati nel momento di maggior controllo?

"La sensazione è quella, pensavo che non sarebbero stati più pericolosi e invece così non è stato".

Rifarebbe i cambi così come li ha fatti?

"Credo che Cerri sia entrato bene in partita, forse parlando di quelli che sono entrati è stato tra i migliori come impatto. Ma queste sono partite da cui si può e si deve imparare, anche da qualche piccolo errore".

15.28 – Termina la conferenza stampa di Di Francesco.