LIVE TMW - Cagliari, Di Francesco: "Ho qualche dubbio di formazione, ma Sottil è recuperato"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco interverrà a breve in conferenza stampa (virtuale) dalla sala stampa del centro sportivo di Asseminello, per rispondere alle domande dei cronisti collegati in streaming. L'inizio è previsto per le ore 13.15.

13.15 – Inizia la conferenza stampa.

Debutto speciale per due ragioni: si gioca nella sua Sassuolo, poi davanti al pubblico.

"Non posso che essere felice di sfidare il Sassuolo, perché lì ci ho lasciato il cuore. Ora siamo avversari, per quei 90 minuti diventerò loro nemico, perché vogliamo fare benissimo. Per quanto riguarda i 1.000 spettatori sono sì pochi, però rendono migliore lo spettacolo dello stadio: spero di poterli vedere anche alla Sardegna Arena".

Ha qualche dubbio di formazione? A che punto è Sottil? È già in grado di essere un titolare?

"Sicuramente i due terzini sono arrivati da poco: sono due prospetti molto importanti per il futuro ma anche per l'immediato, starà a loro dimostrare di essere pronti. Per quanto riguarda il 4-3-3 è vero che abbiamo visto giocatori adattati, ma è vero che stiamo cercando di sistemare il tutto. Sottil è recuperato, ho qualche dubbio di formazione, ma la notte porterà consiglio".

A che punto è il lavoro rispetto alle aspettative sul "bel gioco"? Qual è il gap tra le due squadre a bocce ferme?

"Quello principale è che loro hanno una rosa completa, noi dovremo metterla tanto sull'organizzazione e sulla motivazione, anche se sono caratteristiche che anche loro hanno: dovremo limitare il loro palleggio, certamente. Per il resto vedo grande voglia e volontà, sarà un bel test per dare un giudizio sul momento attuale".

Simeone e Pavoletti potranno giocare insieme o sono destinati alla staffetta?

"Al momento, o gioca l'uno o gioca l'altro. Però, a partita in corso chissà. Di Leo sono molto contento perché sta lavorando con grande determinazione, anche se è un pochino indietro nella preparazione, mentre Giovanni è pronto. Non voglio dare troppi vantaggi agli altri, però ricordiamoci che i 5 cambi sono molto importanti in questo momento".