live Cagliari, Di Francesco: "Turnover massiccio? No, ma farò qualche cambio"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, interverrà in conferenza stampa (virtuale) per presentare la sfida di domani sera contro il Parma di Fabio Liverani. Inizio previsto per le 13.15.

13.16 – Inizia la conferenza stampa.

Ci sarà del turnover massiccio o qualche cambio?

"Sinceramente sto facendo delle valutazioni, e qualche cambio probabilmente lo farò: forse uno per reparto, ma non sarà massiccia. Saranno delle valutazioni anche per chi è tornato dal covid. Abbiamo anche un allenamento di rifinitura domani a Parma e quindi ho tempo ancora per valutare".

Come sta il Parma? Nandez domani sarà tra i titolari?

"Loro hanno fatto una buona gara difensiva, attenta e magari con meno opportunità. Il Milan ha avuto diverse occasioni, prendendo dei pali: per me il Parma è una squadra importante, con buona qualità davanti come Gervinho e centrocampisti bravi a inserirsi come Kucka, Kurtic ed Hernani. Sono una squadra solida, ma sarà un'avversario diverso da affrontare rispetto all’Inter, ma sarà comunque difficile. Il coronavirus è difficile da capire, capisci certe cose solo se metti in campo i giocatori: Nandez ha più allenamenti e sarà preso in considerazione, mentre Godin non verrà convocato perché ha bisogno di più allenamenti. Sono cose che capisci solo quando metti i giocatori in campo: contro l'Inter Nahitan ha corso, ma era meno lucido rispetto ad altre occasioni”.

Chi giocherà in difesa insieme a Walukiewicz?

"Mi dispiace che non possiate vedere gli allenamenti, perché giustamente non potere capire al meglio lo stato di tanti giocatori. Certi giocatori, come Luca Ceppitelli sono convocati, ma non potete sapere quanti minuti abbia nelle gambe. Il mio pensiero, però, va alla terza partita con l’Udinese dove fisicamente ci sarà bisogno di maggiore forza rispetto alla seconda partita consecutiva".

Com'è la situazione di coloro che hanno avuto il covid?

"Penso che Ounas abbia fatto uno dei tamponi ieri, come noi altri del resto. Abbiamo fatto una scelta precisa con Godin, parlando anche con lui, rispettando la logica di portare i giocatori solo se stanno bene. Nahitan si deve ancora ripulire da questa malattia, così com e Simeone che deve avere la dovuta attenzione: quando poi li metti in campo devi essere sicuro di rischiare il minimo possibile. Però voglio sottolineare che noi siamo una squadra, negli errori e nelle cose fatte bene: bisogna andare oltre le individualità e avere più voglia di difendere, in questo periodo abbiamo perso troppi punti. Ci sono delle caratteristiche che devono venire fuori, come essere più cattivi e determinati. Voglio fare passare questo messaggio”.

Quella di domani è la sfida con Liverani che sarebbe potuto essere al suo posto.

"Non la vivo come una sfida. Fa parte del gioco e del mercato. Lo rispetto, non ci siamo ancora affrontati da allenatore ma solo da giocatore. Lo ritengo un grande allenatore. Non mi piacciono queste cose, fa parte più del gossip. Obiettivo punti in queste gare? Ora non posso dirlo, ma non abbiamo fatto tanti punti ultimamente: ora dobbiamo riprenderci quei punti che abbiamo persi. Dobbiamo essere più forti e solidi nel non subire il ritorno degli avversari".