LIVE TMW - Cagliari, Lopez: “Brutto primo tempo, responsabilità mie”

Sconfitta pesante per il Cagliari. I rossoblu sono stati battuti per 4-1 dalla Sampdoria al “Ferraris”. Fra pochi istanti mister Diego Lopez incontrerà i media in conferenza. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La sconfitta di oggi.

“Abbiamo fatto un brutto primo tempo, una brutta prestazione. Così non ai può andare avanti. anche se nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, non conta. dobbiamo chiedete scusa ai nostri tifosi e trovare la forza per una gara difficile come quella che sarà contro la Roma”.

Le responsabilità?

“E' inutile che dica che le responsabilità sono mie: è così e lo sapete. Puoi perdere con la Samp, ottima squadra, ma noi abbiamo fatto un primo tempo troppo brutto per esserere vero”.

Si sente in discussione?

“L'allenatore è sempre in discussione, ma questa è cosa che riguarda la Società. Rientreremo tutti assieme a Cagliari”.