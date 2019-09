LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Abbiamo concesso poco all'Inter"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

Al termine della gara della Sardegna Arena persa dai rossoblù contro l'Inter, c'è attesa per le dichiarazioni dell'allenatore del Cagliari, Rolando Maran.

Ore 23.10 – Comincia la conferenza stampa.

Rigore a favore dell'Inter, come lo ha visto?

"In due settimane abbiamo avuto 5-6 episodi della Var contro di noi, non riesco più a capire quand'è rigore o no. Sono contatti, non sono falli. Mi sembra che si sia complicato tanto. Volevo commentare una nostra buona gara, nel primo tempo l'occasione più grossa l'abbiamo avuta noi, concedendo poco all'Inter".

Si può definire discutibile l'operato di Maresca?

"Non discuto questo, per me è difficile capire queste situazioni. È giusto che mi fermi alla partita, senza andare oltre, ma tanti episodi simili li ho visti giudicare in modi diversi".

Come ha visto Nandez e Simeone?

"Giovanni è arrivato con grande entusiasmo e voglia, non era al 100% dopo una settimana particolare. Sapeva di non avere tanti minuti addosso, ma è entrato bene al suo esordio con la nostra maglia. Lui come altri, per come hanno voluto il Cagliari, son sicuro che faranno bene. Siamo qui dopo due partite che avremmo voluto finissero in modo diverso: ora arriva la sosta ed è un bene per noi. Oggi, a parte il risultato, ho visto tante cose positive. Ripeto: non c'è preoccupazione per la classifica, è solo rammarico. La squadra ha risposto nel modo giusto, secondo me oggi abbiamo messo un mattone importante per fare un ottimo campionato".

La scelta del 3-5-2 è dettata dall'avversario o ci lavorerà anche in queste settimane?

"Noi dall'inizio stiamo provando i due moduli, non è una novità. Avevo detto che qualche volta lo avrei usato, oggi andava meglio giocare in modo speculare: li abbiamo rallentati e non abbiamo concesso nulla. Abbiamo rimontato una partita non facile da rimontare, ci siamo messi a giocare nella loro metà campo quando abbiamo preso il rigore".

La partita di Nainggolan?

"È uscito perché era stremato, ma ha fatto bene".

Quanto è mancato un attaccante negli ultimi minuti?

"Stavo per mettere un attaccante, ma c'erano troppi ragazzi che mi stavano chiedendo il cambio. Alla fine ho preferito restare squadra, evitando di sbilanciare la squadra e inseguendo il pareggio con criterio".

23.20 – Termina la conferenza stampa.