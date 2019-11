LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Atalanta avversario peggiore da incontrare ora"

Fonte: dalla sala stampa di Asseminello

Alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico del Cagliari Rolando Maran interverrà in conferenza dalla sala stampa di Asseminello. Inizio previsto per le 13, ritardato di qualche minuto per la conclusione del match della Primavera di Max Canzi, sconfitta in extremis dall'Atalanta di Brambilla.

13.10 – Inizia la conferenza stampa.

Di solito la terza partita in sette giorni è la più difficile da gestire a livello di formazione.

"Sono tutte gare importanti, questa è una partita particolare perché è l'avversario più difficile da incontrare: ho visto qualche numero dell'Atalanta e sono impressionanti. Ma noi abbiamo sempre risposto da squadra in queste circostanze, perché vogliamo continuare così. La squadra ha dimostrato di stare bene, onestamente non ho ancora preso le ultime decisioni".

Bergamo sarà un test per validare le vostre ambizioni?

"Ogni gara ci diciamo queste cose, ma questa gara ha i numeri per essere un test davvero impegnativo. Ma ogni allenamento lo è, perché dobbiamo avvicinarci alle gare nel modo giusto".

Sui convocati.

"Ceppitelli e Birsa non sono convocati, Cigarini e Nandez si sono allenati normalmente stamattina, ma devo valutare comunque un po' tutto".

È un momento d'oro per il Cagliari, che va a Bergamo a giocarsela a viso aperto.

"Arrivare a questa partita in questo modo è sicuramente una cosa positiva per noi, ma dovremo essere più bravi del solito a Bergamo".

Sembra che il Cagliari sia più convinto dei suoi mezzi.

"Sicuramente abbiamo migliorato le nostre prestazioni, un fattore che ha influito sul risultato. Probabilmente sentiamo ancora di più la voglia e la forza di fare meglio, è il mantra che abbiamo dall'inizio dell'anno".

Cos'è cambiato rispetto al Cagliari che lo scorso anno che ha vinto a Bergamo?

"Arrivavamo da un inizio difficile, ma siamo riusciti a tirare fuori una prestazione che poi portò alla vittoria. Ci arriviamo ora con un anno in più di conoscenza reciproca, così come la consapevolezza dei nostri mezzi. Poi, ripeto, dipende sempre da quello che mettiamo sul campo ogni domenica".

Un commento sulla questione Var, visto che anche il Cagliari è stato coinvolto.

"Il Var ha sicuramente aiutato l'operato degli arbitri, con il calcio che ne ha tratto vantaggio. Poi, siccome parliamo di discrezionalità, a volte questo fa sì che nascano delle discussioni, perché non sempre viene usato lo stesso metro. Ma dobbiamo far di tutto per rasserenare il tutto e l'operato degli arbitri. Personalmente faccio ancora fatica a capire la ratio sui falli di mano, perché ogni volta nasce una situazione nuova e da valutare".

Quanto conta il divertimento in questo Cagliari, come ha sottolineato Joao Pedro?

"Credo che quanto detto da Joao Pedro al termine della partita col Bologna sia molto bello e importante: dobbiamo essere bravi a mantenere tutto questo, fino alla fine della stagione".

13.25 – Termina la conferenza stampa.