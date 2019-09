LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Bravi a frenare il Napoli, serviva pizzico di follia"

Napoli-Cagliari 0-1: decide la rete di Castro

Fonte: dal nostro inviato al San Paolo, Arturo Minervini

Grande vittoria al San Paolo per il Cagliari di Rolando Maran che si impone a tempo quasi scaduto con la rete di Castro. A breve le considerazioni del tecnico degli isolani in conferenza stampa.

Che tipo di lettura fa della gara? "Sapevamo che il Napoli ha tantissime soluzione, dovevamo essere bravi a fare una gara di corsa e di ordine per metterci poi un pizzico di sana follia per provarci. Nella prima parte abbiamo concesso una sola occasione da rete, non abbiamo subito la solita manovra del Napoli perchè probabilmente gli abbiamo tolto soluzioni. Siamo riusciti a non farli segnare e non era facile.



Cosa pensa della prestazione dei suoi? "Forse per una fase della gara ci siamo rintanati troppo dietro, anche in virtù delle scelte del Napoli che ha provato a pressare con le proprie torri".



Più meriti del Cagliari o demeriti del Napoli? "Sicuramente gli episodi aiutano. Loro hanno avuto delle occasioni, ma molte sono nate da mischie o situazioni differenti rispetto a quelle che crea solitamente il Napoli. Sono convinto che la mia squadra sia stata brava a rallentarli".

Sulla scelta di Oliva "Ero convinto che questa sera potesse fare una grande prestazione e lo ha fatto, così come i suoi compagni".

Era questo l'atteggiamento che voleva dalla squadra? "Quando parto per fare una trasferta penso sempre di chiudere la squadra avversaria nella propria metà campo, ma sapevo che col Napoli questo non era possibile. Siamo stati bravi ad avere un baricentro alto"