LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Dobbiamo volare su questo entusiasmo""

Al termine del bel successo interno del suo Cagliari contro la Spal, il tecnico rossoblù Rolando Maran interverrà in sala stampa alla Sardegna Arena per rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Inizia la conferenza stampa.

Cagliari mai così in alto negli ultimi 25 anni.

"L'entusiasmo di tutti per noi è un orgoglio, è un sentimento che dobbiamo coltivare da qui fino alla fine. Non voglio fare il pompiere, ma sappiamo benissimo che dobbiamo far bene, con la voglia di crescere: la squadra lo ha capito, ha giocato per fare gol e non prenderlo".

Una menzione per Faragò.

"Sapevo che avrebbe giocato alla grande, è un giocatore che sa di poter far parte di questo organico e di essere importante".

Nainggolan oggi più punta che trequartista.

"L'infortunio purtroppo lo ha rallentato, ma il gol da cineteca di oggi non mi stupisce. Radja è integrato al massimo ed è la cosa migliore per noi, perché ci permette di crescere tutti insieme. Dobbiamo volare su questo entusiasmo, assolutamente".

Nandez e Joao Pedro, grande impegno per entrambi.

"Nahitan ha fatto diversi voli e, soprattutto, stava tirando dall'inizio dell'anno. Ma quando è entrato si è ripreso il campo alla grande, direi. Joao Pedro oggi ha fatto bene, avrei voluto inserire un attaccante ma le circostanze, come l'infortunio di Castro, mi hanno costretto a fare determinate scelte".

L'unità dello spogliatoio si è vista in occasione del gol di Faragò.

"Sono molto soddisfatto di questo, di quanto si è visto sul campo. Dobbiamo continuare su questa strada, fino alla fine".

