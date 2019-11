LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Europa non è parolaccia, ma non andiamo oltre"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Gewiss Stadium, Bergamo

14.39 - Tra poco il tecnico del Cagliari Rolando Maran interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il successo ottenuto contro l'Atalanta.

14.51 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico rossoblù.

C'è una crescita della squadra.

"Sicuramente è stata una grande gara, non è stato semplice perché l'Atalanta in dieci ha fatto risultato anche contro grandi squadre. Sicuramente dobbiamo essere più bravi in qualche ripartenza, dobbiamo capitalizzare meglio. Ottima prova contro una squadra straordinaria, sia per personalità che interpretazione. Devo fare i complimenti a tutti, era la terza partita in una settimana. I ragazzi sono stati intensi, corti e propositivi. Dobbiamo continuare così".

Aveva preparato così questa gara?

"Siamo arrivati su un campo difficile e abbiamo cercato di non arretrare. Abbiamo fatto tutto alla grande. Per quanto riguarda le scelte, quando schiero qualcuno è perché mi affido a giocatori che lo meritano. Oliva è stato ripagato con il gol, sono scelte che faccio con estrema tranquillità perché durante la settimana posso contare su di loro".

L'ha preparata ingabbiando il tridente dell'Atalanta.

"Noi sapevamo che per giocare contro di loro dovevamo lavorare in orizzontale per evitare le imbucate. L'abbiamo preparata per disinnescare il loro tridente. Sia Nainggolan che Joao Pedro erano sempre in mezzo al campo. Abbiamo preparato la sfida contro una squadra difficile, contro l'Atalanta le partite sono sempre complicate".

Qual è la chiave della vittoria?

"Sicuramente la compattezza e non lasciare la profondità ai nostri avversari. Abbiamo incontrato una squadra che segna molto, siamo andati in campo con lo spirito giusto".

Quanto morale vi dà questa vittoria?

"Dobbiamo saper cavalcare questo entusiasmo. Ti deve dare quella spinta per continuare a crescere. Dobbiamo farlo nel modo giusto, con la consapevolezza che passa tutto dal nostro lavoro quotidiano".

L'Europa è una parolaccia?

"Oggi dovevamo essere bravi ad attaccare gli spazi. Infatti Joao Pedro e Radja (Nainggolan, ndr) hanno cucito bene il gioco. Abbiamo provato tutto ciò in settimana e lo abbiamo fatto bene durante la partita. L'Europa non è una parolaccia, ma non dobbiamo pensare a lungo raggio. Dobbiamo avere il tormento quotidiano per cercare di crescere. Dobbiamo essere animati da questo".

14.58 - È terminata la conferenza stampa di Rolando Maran.