LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Grande reazione, meglio nella ripresa"

Al termine del bel successo del suo Cagliari contro il Genoa, il tecnico dei sardi Rolando Maran interverrà in conferenza dalla sala stampa della Sardegna Arena.

23.05 – Inizia la conferenza stampa.

È stata la partita attesa?

"C'è stata continuità di risultati e di prestazione. Aggiungo che il loro gol poteva essere una mazzata, ma erano 4 partite che non vincevamo in casa. Poteva pesare molto, ma siamo andati a prenderci la partita con convinzione".

La svolta è arrivata nell'intervallo, specie con la posizione di Castro.

"È una delle cose di cui abbiamo parlato nell'intervallo, perché a destra non aprivamo bene come avremmo voluto. Dobbiamo palleggiare sicuramente di più, perché dobbiamo arrivare con più giocatori là davanti. Dovevamo lavorare bene insieme agli attaccanti per cercare di innescare meno Radovanovic e Schone, abbiamo fatto meglio nella ripresa".