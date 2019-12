LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Importante passare il turno"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

Al termine della sfida tra Cagliari e Sampdoria di Coppa Italia, vinta dai rossoblù grazie ai gol di Cerri e Ragatzu, il tecnico Rolando Maran interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Cagliari che non si ferma più, nonostante il turnover.

"La cosa importante era passare il turno ma mostrare un'identità chiara anche oggi. Questo mostra quanta applicazione dimostrano questi ragazzi, mantenendo lo stesso piglio. Sono felice perché questo testimonia il grande lavoro che fanno questi ragazzi, è un giusto premio per loro".

Ancora un gol per Cerri.

"Sono felice per lui come per Ragatzu, dato che entrambi hanno trovato il gol. Ma tutti quelli che sono scesi in campo, da Deiola a Oliva a Walukiewicz, tutti hanno dimostrato grande attaccamento".

Il valore del gruppo resta uno dei vostri punti di forza.

"È proprio così, perché vuol dire che tutti hanno grande voglia di essere alla ribalta. Ora ci siamo guadagnati gli ottavi contro l'Inter, cosa che non deve passare in secondo piano".

Dove può arrivare questo Cagliari in Coppa Italia?

"Noi cerchiamo di onorare tutte le gare allo stesso modo. Siamo motivati a far bene e dobbiamo provarci sempre".

