LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Inter concede poco, ho visto ordine in campo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.59 - Terminata la conferenza stampa di Rolando Maran

Si aspettava così tanti cambi nell'Inter? - "Si, anche Lautaro. Bravo a inserirsi tra i nostri difensori e far gol"

Ora c'è il Bologna... - "Che affronteremo con qualità e con il piglio giusto, conoscendo anche i nostri limiti"

Il Cagliari ingloba giocatori importanti: che campionato sarà sul lungo periodo? - "Un campionato la cui asticella si è alzata ulteriormente. Sappiamo che incontreremo mille difficoltà, ma sono fiducioso e penso che ci toglieremo belle soddisfazioni"

Gli ultimi risultati preoccupano? - "Non credo, dobbiamo lavorare e continuare così. Li vedo molto bene i miei calciatori in allenamento"

Tornate a casa con un po' di rammarico? - "Si perché credo che si poteva anche centrare un risultato positivo, in fondo loro non hanno creato tantissimo se non nel finale di gara. Dovremo essere maggiormente convinti quando scendiamo in campo"

Cosa manca per crescere ancora? - "Puoi giocarti le tue carte fino in fondo, ma ci sono molte situazioni che vanno prese in considerazione. L'Inter viene da tre vittorie di fila. etto questo il mio Cagliari si è comportato bene"

Ci sono dei problemi dalla cintola in su... - "Siamo stati invece squadra quasi sempre. Se guardiamo i numeri è facile dire che esiste un problema. Credo che abbiamo raccolto meno di quanto seminato in queste prime sette partite di campionato"

Squadra forse troppo poco aggressiva? - "Si, ma giocavamo contro l'Inter. Nonostante ciò siamo venuti qui e ci abbiamo provato. Dobbiamo crederci di più nonostante la personalità mostrata per lunghi tratti dai miei. La squadra ha corso rischi solo nel finale, per il resto ho visto ordine e concentrazione. Mancano i gol, ma nelle passate gare abbiamo creato molto"

22.51 - Iniziata la conferenza stampa di Rolando Maran

22.45 - Secondo ko consecutivo in trasferta per il Cagliari che si arrende pure a San Siro contro l'Inter. Dopo la vittoria di Bergamo ai danni dell'Atalanta, Rolando Maran non è più riuscito ad agguantare la vittoria. Tra qualche minuto l'allenatore dei sardi risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com