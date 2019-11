LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Mai abbassare la tensione, Nandez è recuperato"

Fonte: dalla sala stampa di Asseminello

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo di Assemini per rispondere alle domande dei cronisti presenti. L'inizio della conferenza è previsto per le 12:45.

12.45 – Qualche minuto di ritardo sull'orario di inizio previsto.

12.50 – Inizia la conferenza stampa.

La sosta ha consentito di prendere fiato, ma teme che abbiano rotto il ritmo del suo Cagliari?

"Penso di no, dobbiamo trarne gli aspetti positivi: c'è chi è andato in nazionale, gli altri sono rimasti e hanno lavorato per ricalibrare alcune cose".

La crescita del Cagliari passa anche dalla partita di Lecce, visto che si è faticato di più in partite simili?

"Sì, dobbiamo essere bravi a dare continuità in questo tipo di partite. Le neopromosse giocano con un maggiore vigore agonistico, sappiamo che non possiamo permetterci di fare un centimetro in meno: anzi, dobbiamo fare sempre quel metro in più, ma stiamo metabolizzando tutto questo".

Che Lecce si aspetta? Nandez è pronto?

"È una squadra che sa il fatto suo, propone tanto e segna tanto. Viene da due promozioni consecutive, quindi bisogna stare sul pezzo ma vi assicuro che lo siamo. Nandez è pienamente recuperato".

Come sta la squadra?

"Sono fuori dai convocati Ceppitelli, Ragatzu per una colica renale, Pellegrini con una ricaduta alla distorsione alla caviglia. Ma questo non condizionerà il nostro rendimento".

È tornato sulla gara contro la Fiorentina?

"Non dobbiamo abbassare la tensione, al di là del piacere di chiudere le gare senza prendere reti. Ma anche questo discorso fa parte della crescita del gruppo e dobbiamo farne tesoro".

Mesi fa disse che nel calcio non c'è posto per la poesia. Alla luce di questo Cagliari ritratterebbe quelle dichiarazioni?

"No, perché credo che si debba trarre il massimo dalla squadra che ho. Cercare solo la gratificazione solo personale, collegando questo discorso con la poesia, non sarebbe giusto. Credo che si debba sempre portare a casa il risultato, questo è il mio credo".

Quello che si diceva l'anno scorso con Oliva, vale anche per Walukiewicz?

"Assolutamente sì, il suo arrivo da un campionato diverso come quello polacco richiede ovviamente un approfondimento".

Cosa c'è da temere del Lecce? Quanta paura c'è degli ex Mancosu e Farias?

"È un collettivo collaudato, ha fermato Juve e Milan: è una squadra che sta bene e che cerca di dare l'impronta alla partita. Per quanto riguarda gli ex sono tutti ragazzi bravi, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra".

Discorso sesso e calcio: ha letto quello che hanno detto i suoi colleghi, Conte e Gasperini?

"Non ho ancora letto, poi lo farò. Vedremo se ci sarà qualcosa di cui discutere con i ragazzi (ride, ndr)".

Incontro var: lei era presente, cosa ne ha tratto?

"È stata fatta chiarezza, credo. È stato detto che il rigore che ci ha punito contro il Brescia non era da assegnare, credo che sia stato un incontro positivo. Spero che sia stato utile per tutti".

13.05 – Termina la conferenza stampa.