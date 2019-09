LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Nulla da dire ai miei, abbiamo rischiato di vincere"

Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara pareggiata contro l'Hellas Verona, il tecnico del Cagliari Rolando Maran interverrà in conferenza stampa davanti ai cronisti presenti.

20.30 – Inizia la conferenza stampa.

Ha qualcosa da rimproverare ai suoi?

"Assolutamente no, abbiamo speso tante energie mercoledì scorso, pur con un giorno di riposo in meno. Abbiamo cercato di portare la partita sui nostri binari, qualche occasione l'hanno avuta loro, ma hanno pareggiato la partita per un infortunio che a volte capita. Ma abbiamo rischiato di vincerla questa partita, con Simeone".

C'è un tabù Sardegna Arena?

"Ma no, col Genoa abbiamo vinto. Alla fine oggi non abbiamo vinto per un infortunio nostro, quindi...."

Come giudica l'operato dell'arbitro?

"L'errore di Pisacane può essere generato da mille motivazioni, ma noi dobbiamo essere più bravi di tutto e tutti. Se sul palo di Rog la palla fosse entrata, staremmo parlando di un'altra partita. Tutti hanno speso quello che avevano".

È la conferma di un campionato equilibrato?

"Ai ragazzi ho detto che avremmo incontrato la squadra peggiore possibile, perché stavano molto bene. Speravo non pagassimo così tanto dazio, ma volevamo fortemente la vittoria".

Che Hellas Verona ha visto?

"Credo che abbia tutte le carte per giocarsi i propri obiettivi. È una delle partite dove abbiamo tirato più in porta, ma al Verona è difficile far gol. Loro cercano la verticalizzazione su Stepinski, cosa che limita il nostro modo di giocare andando in pressione. Marius è un giocatore bravo, me lo sono andato a prendere e l'ho fatto esordire in Serie A".

Dieci tiri verso la porta, ma tante troppe palle perse.

"Loro sono bravissimi a sporcare l'azione, sono dati che non mi stupiscono".

Come giudica la prestazione di Nainggolan?

"Radja può fare qualsiasi tipo di ruolo, forse si sarà stancato anche lui di sentire sempre le stesse cose. Oggi è entrato in un ruolo che ha fatto con più frequenza negli ultimi anni, è un giocatore che ha caratteristiche tali che può giocare ovunque".

20.41 – Termina la conferenza stampa.