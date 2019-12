LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Pari positivo. Champions? Nessuna vertigine"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

17.05 - Tra poco avrà inizio la conferenza stampa di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, che parlerà dalla sala stampa del Mapei Stadium dopo il 2-2 odierno contro il Sassuolo.

17.37 - Inizia la conferenza stampa di Maran.

Un primo tempo non usuale, poi una grande rimonta nella ripresa.

"Nella prima parte non siamo stati i soliti, abbiamo sbagliato molto, ci siamo aperto molto ai loro contropiede. Abbiamo fatto le cose senza l'equilibrio giusto. Poi eravamo alla terza vittoria in 6 giorni, poche volte ho visto una squadra giocare una squadra in 6 giorni. Abbiamo speso molto a livello mentale. Quando hai pochi giorni per preparare la gara è tutto più difficile ma la squadra ha mantenuto la convinzione ed è stata premiata con i gol di Joao Pedro e poi Ragatzu".

Pellegrini ha sofferto Berardi, poi Simeone sta soffrendo in questo momento.

"Il Sassuolo ha fatto bene ma noi abbiamo sbagliato scelte, abbiamo fatto tanti errori. Noi siamo una squadra che deve andare al massimo per poter fare risultato. Abbiamo sofferto in tutte le zone, chi più chi meno, non siamo riusciti a portare la partita nella nostra direzione ma giocare contro il Sassuolo non è semplice perché hanno un potenziale incredibile e in una giornata non semplice abbiamo portato a casa un punto e questo è positivo".

Non può esserci anche un calo mentale?

"Abbiamo giocato tre volte in sei giorni, non so quante volte sia successo. Non siamo una corazzata che va su tutti i campi e può dettare legge, deve essere sempre al massimo. Domenica scorsa avevamo rimontato, in Coppa Italia c'è stato grande pathos, qualche energia mentale in meno era normale non averle ma abbiamo scavato e abbiamo ritrovato le risorse per rimontare ancora".

La rimonta vi dà entusiasmo in vista della Lazio?

"Sì, deve essere un altro tassello a tutti gli altri che abbiamo messo insieme fino ad adesso".

In una giornata storta restate agganciati al treno Champions: c'è il rischio di vertigini?

"Stiamo viaggiando forte, non c'è il rischio di vertigini. Questo deve darci il giusto entusiasmo. Dobbiamo essere realisti nel nostro viaggio, guardando di partita in partita. La classifica ci sorride. Siamo lì con merito. Al di là di oggi, abbiamo visto un Cagliari mettere insieme delle prove di grande livello. Oggi il Cagliari ha messo in mezzo altre caratteristiche, siamo andati avanti con sofferenza e ordine. Portare a casa un risultato positivo in una giornata così storta è stato importante".

E' il miglior Maran di sempre questo? Joao Pedro poi ha fatto 10 gol in 15 giornate, un rendimento così mancava dai tempi di Riva.

"Non credo si debba parlare dell'allenatore o del singolo ma della squadra che sta facendo un campionato straordinario fino a questo momento. Dobbiamo continuare così perché la storia dobbiamo ancora scriverla. Sono contento per Joao Pedro ma deve essere un punto di partenza che mette in risalto il lavoro di tutti gli altri".

17.45 - E' terminata la conferenza stampa di Maran.