LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Periodo che gira così, non meritavamo di perdere"

17.02 - Sconfitta esterna per il Cagliari. I rossoblu sono stati battuti di misura dal Genoa a Marassi. Fra poco il tecnico Rolando Maran analizzerà il match del "Ferraris" in conferenza. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.53 - Rolando Maran entra in sala stampa. Inizia la conferenza.

Due infortuni nel primo tempo.

"Tre infortuni. Perchè la decisione di Oliva è stata presa scendendo la pullman. Abbiamo fatto tre sostituzioni praticamente ha complicato tutto. Nei due cambi abbiamo pagato qualcosa ma senza rischiare nulla. Siamo andati sotto per un episodio fortuito. Nel secondo tempo abbiamo meritato nettamente di non tornare a casa senza punti, ma è un momento che gira così. Sono momenti in cui bisogna restare lucidi e affrontarli col piglio da uomini, con le emozioni di una squadra che vuole tornare a prendersi quello che merita. Nel primo periodo di questo ciclo non avevamo meritato, in queste ultime partite avremo meritato di più. Questo ci deve dare ulteriore rabbia e ulteriore spinta per la prossima".

Squadre che doveva essere più alta a prendere gli avversari?

"Era così che l'avevamo preparata. Non siamo riusciti a farla mentre nel secondo tempo sì. Nel primo tempo non siamo riusciti a farlo ma nonostante questo non abbiamo subito nulla. Abbiamo avuto una supremazia nella ripresa incredibile. Sono abbastanza sincero quando dico le cose. Avevamo la sensazione di essere in dominio della partita, ma è mancato solo il gol. I cambi forzati mi hanno poi anche portato ad aspettare".