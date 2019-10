LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Quinti in classifica? Non ci precludiamo nulla"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

Al termine della gara vinta contro il Bologna, il tecnico del Cagliari Rolando Maran interverrà in conferenza stampa dalla Sardegna Arena.

23.20 – Inizia la conferenza stampa.

Avete dato una prova di forza, specie nella ripresa. Avete 18 punti in classifica: dove volete arrivare?

"Siamo partiti bene, con un ritmo incredibile, nella ripresa abbiamo trovato continuità in attacco: tre gol in un tempo, abbiamo sigillato la partita a nostro favore e con personalità. Continuiamo a essere in crescita, non ci precludiamo nulla: viviamo la classifica con entusiasmo, insieme ai nostri tifosi che creano un clima davvero bello".

La vostra condizione atletica straripante è sotto gli occhi di tutti.

"Non ho voluto cambiare tanto per dare continuità ai ragazzi. Nandez ha preso una botta alla testa ed era un po' confuso, ma è voluto restare in campo. Nainggolan si sta divertendo, sta crescendo e sta alimentando tutto questo: sta facendo crescere la personalità di tutta la squadra, cui vanno dati tutti i meriti".

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

"Siamo stati troppo frenetici, non ci siamo messi nelle condizioni di uscire giocando. Non serve frenesia ma lucidità, confidando in quello che abbiamo provato anche in settimana. Nel secondo tempo siamo stati molto più lucidi, poterci parlare all'intervallo è stato utile per noi".

23.28 – Termina la conferenza stampa.