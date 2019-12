LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Recupero da 7'? Troppa fiscalità"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, interverrà dalla sala stampa della Sardegna Arena per rispondere alle domande dei cronisti presenti al termine della sfida persa in extremis dai rossoblù contro la Lazio.

23.35 – Inizia la conferenza stampa.

Per com'è arrivata la sconfitta, come la pensa sul recupero?

"Mi dispiace solo una cosa, nulla di personale: mi sono rivisto gli highlights e mi pare che dire che il Cagliari ha resistito alla Lazio non sia giusto. La Lazio ci ha costretto ad abbassarci, ma non significa che ci sia stata una difesa a oltranza. Sul recupero: vogliamo dire che ci sia stata tanta fiscalità? Per noi il recupero è stato eccessivo, vorrà dire che ci sarà anche nelle prossime gare".

Troppe occasioni da gol sprecate dal Cagliari.

"Deve servirci da lezione: abbiamo sfidato una squadra che veniva da 7 vittorie di fila, ma fino al 90' Rafael non ha fatto grandi interventi. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ma questo non ha cambiato il nostro approccio".

Cosa resta di questa partita?

"Io mangerei il microfono ora, abbiamo tanta rabbia e tanta voglia di fare bene. Questo resta di questa partita".

Il suo Cagliari ha dato l'impressione di essere in debito d'ossigeno.

"Abbiamo corso tanto, questo è indubbio. Abbiamo sopperito con dinamismo e corsa, ma non è bastato. I tre cambi sono stati forzati, così come abbiamo chiuso in 10 dopo l'infortunio di Cacciatore".

Come si riparte in vista di Udine?

"Si riparte come sempre, a testa alta: la squadra ha messo in campo tanto e i numeri lo dimostrano. Domani mattina siamo di nuovo sul campo, per mettere tutto".

Quanto è stato vicino alla Lazio in passato?

"Sono il tecnico del Cagliari, conta solo questo, per rispetto di tutti".

L'arbitro vi ha spiegato il perché di questo recupero?

"La spiegazione che c'è stata è quella di 5' di recupero per ogni perdita di tempo. Ma se ogni volta fosse così, dovremmo tornare a casa a mezzanotte e mezza..."

Nella classifica dei rimpianti di oggi cosa mette in testa?

"Sicuramente le occasioni che abbiamo avuto. Poi nel finale ci stava avere meno lucidità, anche se tante situazioni un po' così che non ci hanno permesso di salire come volevamo".

23.45 – Termina la conferenza stampa.