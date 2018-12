LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Rosso a Barella nel nostro momento migliore"

Fonte: dalla sala stampa dello stadio "Benito Stirpe"

17:54 - Che Frosinone ha visto questo pomeriggio?

"Io penso sempre alla mia squadra. Detto questo, ho visto un buon Frosinone ma sono convinto che avremmo anche potuto vincere il match. Su certi aspetti dovevamo interpretare meglio alcune situazioni".

17:52 - Sei partite a dicembre, compresa quella di Coppa Italia con il Chievo. Quanto deve crescere questo Cagliari?

"Non possiamo pensare di vincere tutte le partite, questo sia ben chiaro. Dobbiamo migliorare, e secondo me già lo stiamo facendo. Una partita simile, l'avremmo persa qualche tempo fa. Basti pensare a quella di Parma".

17:51 - Cosa ne pensa dell'espulsione di Barella?

"Lui ha preso la palla, anche se l'arbitro l'ha inteso come un fallo in quanto l'avversario gli era franato addosso. Peccato, in quanto, in quel frangente del match avremmo anche potuto vincere la sfida".

17:46 - Vi aspettavate una partita simile?

"Per certi versi abbiamo anche interpretato bene la sfida. Abbiamo concesso troppo quando perdevamo la palla. Nella ripresa siamo usciti bene, e abbiamo collezionato anche le occasioni migliori. Il Frosinone è molto bravo nelle ripartenze, e lo abbiamo visto".

17:45 - Lettori di TMW buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Cagliari, Rolando Maran, dopo il pareggio esterno contro il Frosinone.