LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Sconfitti per un episodio dubbio"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sconfitta di misura per il Cagliari a Marassi. I rossoblu sardi hanno perso 1-0 contro la Sampdoria con un rigore contestato e realizzato da Fabio Quagliarella. Al termine del match il tecnico Rolando Maran parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Le assenze hanno pesato?

"Che sia un momento in cui siamo in emergenza è chiaro, dal punto di vista della presenze e degli infortuni. Questi ragazzi hanno messo tutto in campo. Avevo chiesto continuità di prestazione e che attraverso questo si sarebbe tornati a casa con un risultato positivo. Ci siamo andati vicini, perchè poi veniamo a casa sconfitti per un episodio davvero dubbio. Sul rigore c'è un contatto ininfluente, il nostro giocatore è addirittura davanti. Abbiamo fatto quello che potevamo fare per portare a casa il risultato e dispiace per i ragazzi per come hanno affrontato la gara. Purtroppo un episodio determina il risultato e dispiace per questi ragazzi".

Primo tempo buono del Cagliari. Nel secondo c'è stato un calo?

"La Samp ha messo in campo tre attaccanti nel momento di maggiore pressione. Ci sta col potenziale offensivo che ha a disposizione. C'era da soffrire un po' e in quel momento è venuto fuori l'episodio che ha determinato la gara. Siamo ricresciuti ma non siamo riusciti a trovare il gol. Era un momento in cui la Samp ha messo pressione alla nostra linea difensiva".

Rammarico non aver concretizzato le occasioni?

"Nell'analisi ci sta. In campo avevamo anche due giocatori che hanno stretto i denti. Sul terreno di gioco non si è visto. E' una squadra che in questo momento sta tirando fuori tutte le risorse, che si è presentata a Genova, ha fatto la prestazione, ha avuto le sue occasioni. Ripeto, andiamo a casa con una sconfitta con un episodio quantomeno da rivedere ma non così chiaro come viene descritto. Uno degli aspetti positivi è che hanno fatto l'esordio due ragazzi di un settore giovanile che sta lavorando bene".

L'episodio di Deiola?

"Al contrario del rigore, quell'episodio sono andati a rivederlo. Credo che questa sia una risposta abbastanza esaustiva".