LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Spinta netta su Pisacane. Risultato che ci da forza"

17.16 - All'Olimpico tra Roma e Cagliari finisce 1-1. La squadra sarda trasforma in avvio un rigore con Joao Pedro, poi rimontano i giallorossi con l'autogol di Ceppitelli. Le polemiche, però, arrivano nel finale con il gol annullato a Kalinic per un fallo precedente su Pisacane che poi è costretto a uscire in barella perché si scontra con Olsen. A breve la conferenza stampa di Maran:

17.24 - Inizia la conferenza stampa

Sulla partita

"Il Cagliari ha giocato con grande ordine. Siamo riusciti ad arginarli e a rallentarli bene. Abbiamo cercato sempre di battere colpo su colpo. Finale concitato, ma anche li non abbiamo perso lucidità. I ragazzi l'hanno interpretata bene. La squadra, però, ha cercato dall'inizio alla fine di togliere velocità alla Roma".

Cosa hai visto alla fine su Pisacane?

"Dalla panchina ho percepito che il guardalinee non si è mai mosso da la. Rivedendola non ci sono dubbi, la spinta è netta. Pisacane ha perso i sensi, ma ora sta meglio".

Sulle ripartente

"Nella gestione della palla e nelle transizioni dobbiamo essere più bravi. Dobbiamo crescere e questi risultato aiutano"

Su Simeone

"Ha fatto una gara generosa. La prestazione è sicuramente positiva. E' uscito perché in mezzo al campo volevo un giocatore più fresca e perché Nainggolan poteva darmi una mano dietro la punta".

Quanto conta questo pareggio?

"Risultati come questi danno forza e ci deve dare consapevolezza e voglia di migliorarci".

17.29 - Termina la conferenza stampa