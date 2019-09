LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Vittoria importante per il piglio messo in campo"

dall'inviato al Tardini di Parma, Niccolò Pasta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.45 - Nella pancia del Tardini, dopo il successo ottenuto sul Parma, il tecnico del Cagliari Rolando Maran analizzerà le tematiche della rocambolesca vittoria ottenuta sui ducali in questo pomeriggio. Seguite l'intervento stampa del tecnico trentino grazie alla diretta scritta del nostro inviato, in collaborazione con ParmaLive.com:

Ecco le prime parole del tecnico rossoblù: "Ci tenevamo molto a fare una prestazione così, abbiamo lavorato molto per arrivare con convinzione a questa gara. Il Parma è una buona squadra con potenzialità incredibili, ma con sacrificio potevamo metterli in difficoltà. Siamo cresciuti durante la gara, abbiamo cambiato faccia nel momento del bisogno e i ragazzi meritano un applauso. Sono molto contento per come abbiamo vinto, per il piglio messo".

Ha vinto la partita a centrocampo, con una collocazione definitiva per Nandez:

"Alla fine siamo passati a cinque e Nandez mi ha dimostrato di poter fare questo, c'è buona disponibilità e duttilità. Abbiamo vinto con tre gol fuori casa, tirando in porta. E' importante".

Le sembra di aver raccolto di più di quanto espresso oggi?

"Il Parma ha fatto una buona gara e con episodi diversi poteva finire in maniera diversa ma il calcio è fatto così. Dobbiamo abituarci alla VAR, a volte faccio fatica a capire certe situazioni per cui quando guardavano gli episodi non mi sono avvicinato. Sono situazioni talmente difficili che dobbiamo vivere in maniera serena anche quando ci arrabbiamo quando ci fischiano contro".

Che Parma ha trovato?

"Ha soluzioni in più, è un Parma migliorato".

Quanto è importante questo successo per il vostro morale?

"Da mercoledì abbiamo lavorato con tutta la squadra. Dopo un inizio del genere con tante aspettative, venire a prendersi una vittoria di questo genere è importante per crescere di partita in partita, abbiamo fatto il primo passo".

17.52 - Si chiude qui la conferenza stampa di Rolando Maran, dopo il ritorno al successo dei sardi.