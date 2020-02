LIVE TMW - Cagliari, Paloschi: "Ho tanta voglia di riscatto"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

Buon pomeriggio dalla sala stampa della Sardegna Arena, dove a breve Alberto Paloschi, ultimo acquisto del Cagliari durante il calciomercato invernale, verrà presentato ai cronisti. L'inizio della conferenza è previsto per le 15.30.

15.30 – Qualche minuto di ritardo sull'inizio della conferenza.

15.32 – Inizia la conferenza stampa.

Lei arriva a Cagliari nel momento giusto o in ritardo?

"Credo che questo sia il momento giusto, se il destino mi ha portato qui ora. Vengo da sei mesi in cui non ho giocato molto, ho dentro di me tanta voglia di riscatto. Passo da una squadra che lotta per retrocedere a una con ambizioni europee, ma si gioca comunque per lo stesso obiettivo: la vittoria. Serve continuità nel lavoro".

Quanto conta la presenza di Maran?

"Sicuramente aver già lavorato col mister è un vantaggio, ma anche l'anno speciale che vive il Cagliari è un motivo importante: spero di essere determinante anche io".

Fare bene fino a fine stagione per meritarsi la conferma?

"Ora punto a fare bene partita per partita, poi per il futuro si vedrà. Di sicuro non sono qui in vacanza".

Che spazio si aspetta di avere durante la stagione?

"Siamo in tanti in attacco, con caratteristiche diverse. Io cerco di lavorare come ho sempre fatto per dare il meglio".

Si è dato un obiettivo personale, tra minuti e gol?

"Ogni minuto che mi darà il mister, voglio essere determinante".

Arriva a Cagliari nel pieno della maturità: è l'occasione giusta per esplodere?

"Sicuramente arrivo per cercare di migliorare sempre, anche nei difetti che posso avere. A 18 anni si è diversi dai 30, ma lavoro sempre per dare il massimo per la squadra".

Cosa può dare Paloschi al Cagliari e il Cagliari a lei?

"Sicuramente l'ambiente è molto importante, l'affetto del pubblico è davvero tanto e ti dà una carica incredibile. Per quanto riguarda la stagione, ci stanno alti e bassi: sabato meritavamo la vittoria, magari mancano piccoli dettagli che prima non si pagavano".

Maran l'ha presentata come un attaccante simile a Simeone. È pronto a dare sul campo quello che il tecnico chiede al centravanti?

"Sicuramente la punta centrale in questo modulo si sacrifica tanto, ma la fase difensiva è fondamentale anche nelle big: l'importante è remare tutti dalla stessa parte".

15.45 – Termina la conferenza stampa