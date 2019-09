LIVE TMW - Cagliari, Simeone: "Ululati a Lukaku? Colpa di pochi ignoranti"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

Dopo l'esordio di ieri in maglia rossoblù, questa sera nuovo attaccante del Cagliari, Giovanni Simeone, verrà presentato nella sala stampa della Sardegna Arena. Inizio previsto alle 18:30.

18.30 – Qualche minuto di ritardo sull'inizio della conferenza, probabilmente dovuta all'intervista fatta al Cholito dai colleghi del canale tematico rossoblù.

18.40 – Inizia la conferenza stampa.

Ci può raccontare questa sorta di tornado, quasi dall'aeroporto al campo: quali le prime sensazioni?

"È stato tutto abbastanza veloce, dal primo giorno che sono arrivato sapevo di aver fatto la scelta giusta. So bene che si avvicinava una partita, ho provato a fare il prima possibile per essere pronto contro l'Inter. Sono molto contento di come abbiamo giocato, ho visto grande entusiasmo da parte della squadra e anche dello stadio".

Prima o seconda punta? E cos'è andato storto a Firenze lo scorso anno?

"Ho cercato sempre di giocare dentro l'area, ho già giocato al Genoa con Pavoletti: posso giocare da tutte le parti e di adattarmi a compagni e mister. Quando il mister mi ha chiamato dicendomi che potevo giocare con Pavo, anche se ieri ho giocato da prima punta. Su Firenze: ogni anno crescono le aspettative, dopo i 12 gol di Genova e i 15 in viola, sembra che poi uno debba sempre fare 25 gol...Nei primi sei mesi dell'anno scorso ho potuto realizzare il mio sogno da bambino, ossia quello di andare in nazionale: ero molto felice, ho segnato all'esordio e ho rinnovato. Ma quando un attaccante non fa gol, poi si abbassa il livello ed è andata così. Ho imparato tantissimo nell'ultimo periodo, sono sicuramente cresciuto".

Chi conosceva oltre Pavoletti e Castro?

"Anche Nandez, abbiamo litigato un po' con la maglia della nazionale (ride, ndr). In realtà ora sto cercando casa e cerco di mettere la testa giusta per gli allenamenti".

Cosa le ha detto suo padre su questa scelta?

"Lui è venuto qui nello scorso precampionato, mi aveva detto che il Cagliari è una buona squadra. Quando ha saputo che potevo venire qui era molto contento, perché si tratta di una grande squadra e una grande opportunità".

Quanto è stato difficile lasciare Firenze?

"Non è stato facile, perché lì ho passato molti momenti importanti: quello che è successo con Davide (Astori, ndr) mi resterà per sempre, abbiamo vissuto un momento speciale, che ogni giorno mi porterò dietro. Allo stesso tempo è stato facile scegliere Cagliari, già dalla telefonata del mister e del suo entusiasmo. Quando uno ti fa sentire che sei importante e che gli piaci, come hanno fatto Carli e anche il presidente, poi diventa tutto più semplice".

Quanto cambia il modo di giocare del Cagliari con lei al posto di Pavoletti?

"Credo che sia più importante la squadra, io cercherò di adattarmi alle esigenze del mister ma sfruttando le mie abilità, ovviamente".

Verrà presto suo padre a vederla giocare?

"Sicuro, spero molto presto, è un uomo di calcio e gli piace stare vicino ai suoi figli".

Che tipo di campionato si aspetta, alla luce delle prime due giornate?

"Si vedono entusiasmo, aspettative, ma i giocatori di livello possono sempre fare bene: speriamo di poter fare qualcosa di grande, ma è ancora presto per dirlo, l'obiettivo è quello di combattere ogni partita".

Cosa le è mancato finora in Italia per mettere radici in una stessa squadra?

"Sono stato a Genova e ho fatto molto bene, sono stato a Firenze con tanti gol. Devo ancora crescere e farmi notare, devo sentirmi in casa: ora sono qui per provare le stesse sensazioni positive del passato".

Il legame con Astori: qual è un ricordo che si porterà sempre appresso?

"Quando ero in aereo la prima cosa che mi veniva in mente era lui, che è stato qui tanti anni. Erano tante le coincidenze che mi hanno portato qui. Al termine delle partite restavo ad ascoltarlo come fa un bambino con il padre. È stato uno dei primi a credere in quel gruppo così giovane, una persona molto semplice e trasparente".

Si è reso conto che questa è una squadra forte, nonostante i primi due ko?

"Assolutamente, sennò non sarei venuto qui: so che si possono fare grandi cose, si vedono professionalità ed entusiasmo nel gruppo. Ieri abbiamo lottato tanto, fino alla fine cercando di mettere alla prova una squadra costruita per vincere lo scudetto".

L'Albiceleste è un obiettivo per lei?

"Certamente, Cagliari è una tappa importante anche per questo: andare in nazionale sarebbe molto positivo per me".

Caso Lukaku: che idea si è fatto?

"Sinceramente non ho sentito nulla, ho visto quello che è successo solo sui social. Mi dispiace per quello che è successo, chi ha fatto così è un ignorante e sicuramente sono stati pochi".

Che tipo di apporto tattico pensa di dare a Maran?

"Mi piace attaccare la profondità, cercando di difendere la palla: non resto fermo dentro l'area, mi piace aiutare i compagni con sponde e opzioni. La sosta è un'occasione importante per adattarmi al meglio a quello che vuole il mister".

19.05 – Termina la conferenza stampa.