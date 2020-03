live Cagliari, ufficiale l'esonero di Maran. Zenga è atterrato in Sardegna

Il Cagliari è ad un passo dall'esonero di Rolando Maran: decisive le ultime 11 partite senza successi e gli ultimi tre ko contro Genoa, Napoli e Roma. In questo momento in presidente Giulini sembra aver preso di petto la situazione, decidendo l'allontanamento del tecnico per scarsi risultati e sondando il mercato alla ricerca del giusto sostituto. Possibile che sia la soluzione scelta sia quella interna:

14.56: Walter Zenga è atterrato a Cagliari - Zenga è arrivato sull'Isola: non si è fatto vedere ai tanti giornalisti presenti all'Aeroporto di Elmas, ma l'ex tecnico di Sampdoria e Catania è certamente atterrato a Cagliari per prendere possesso del posto lasciato da Maran.

12.38: esonero ufficiale - Adesso è ufficiale: Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Questo il comunicato apparso sul sito del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna".

12.32: comunicato l'esonero a Maran - Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Manca soltanto l'ufficialità ma la decisione del presidente Giulini è già stata comunicata all'allenatore e adesso si attendono solo i comunicati ufficiali per porre fine all'avventura in Sardegna dell'allenatore. A suo posto arriverà la coppia formata da Walter Zenga e Max Canzi come suo vice. A riportarlo è Sky Sport.

09.03: conferme sulla coppia Zenga e Canzi - Come vi avevamo anticipato nella tarda serata di ieri, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha scelto Walter Zenga per il dopo Rolando Maran. Al suo fianco confermata anche la presenza di Max Canzi, attuale tecnico della Primavera rossoblù e da oggi vice dell'ex portiere.

LUNEDI' 2 MARZO

23.06: potrebbe esserci Zenga al fianco di Canzi - Walter Zenga potrebbe essere la scelta di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che era e rimane convinto di puntare sul giovane Max Canzi, già tecnico della Primavera rossoblù: dunque potrebbe esserci l'ex portiere dell'Inter, nonché allenatore di Sampdoria e Catania, al fianco di Canzi, che in queste ore sta incontrando Carli e Giulini per la formazione dello staff tecnico che guiderà i sardi forse già da domani. Le idee del giovane Canzi e l'esperienza di Zenga, questo il connubio scelto da Giulini.

21.15: scelta presa, domani l'annuncio ufficiale - Max Canzi, ormai designato a sostituire Maran alla guida del Cagliari, è tornato a Milano con il patron dei sardi Tommaso Giulini, ma domani dovrebbe rientrare a Cagliari. La società ha scelto dunque la soluzione interna, anche se mancano ancora da limare i dettagli. Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità del cambio di panchina: via Maran, dentro Canzi, che lascia dunque la Primavera rossoblù.

19.35: via Maran, Canzi il favorito per il suo posto - Per sostituirlo prende sempre più quota il nome di Max Canzi, che sta ottenendo ottimi risultati alla guida della Primavera rossoblù, ed è molto stimato dalla dirigenza del club sardo, nonostante rimangano in piedi anche altre soluzioni alternative che la società sta valutando. Tra queste ci sono anche Francesco Guidolin, con il quale sembra ci siano criticità sulla durata dell'accordo, ma anche Marco Landucci e Andrea Stramaccioni.