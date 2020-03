live Cagliari, via Maran. Canzi il suo erede, domani gli annunci ufficiali

Il Cagliari è ad un passo dall'esonero di Rolando Maran: decisive le ultime 11 partite senza successi e gli ultimi tre ko contro Genoa, Napoli e Roma. In questo momento in presidente Giulini sembra aver preso di petto la situazione, decidendo l'allontanamento del tecnico per scarsi risultati e sondando il mercato alla ricerca del giusto sostituto. Possibile che sia la soluzione scelta sia quella interna:

21.15: scelta presa, domani l'annuncio ufficiale - Max Canzi, ormai designato a sostituire Maran alla guida del Cagliari, è tornato a Milano con il patron dei sardi Tommaso Giulini, ma domani dovrebbe rientrare a Cagliari. La società ha scelto dunque la soluzione interna, anche se mancano ancora da limare i dettagli. Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità del cambio di panchina: via Maran, dentro Canzi, che lascia dunque la Primavera rossoblù.

19.35: via Maran, Canzi il favorito per il suo posto - Per sostituirlo prende sempre più quota il nome di Max Canzi, che sta ottenendo ottimi risultati alla guida della Primavera rossoblù, ed è molto stimato dalla dirigenza del club sardo, nonostante rimangano in piedi anche altre soluzioni alternative che la società sta valutando. Tra queste ci sono anche Francesco Guidolin, con il quale sembra ci siano criticità sulla durata dell'accordo, ma anche Marco Landucci e Andrea Stramaccioni.