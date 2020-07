live Cagliari, Zenga: "Contenuto il Sassuolo, in 10 abbiamo fatto meglio"

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, interverrà a breve in conferenza stampa dalla sala stampa della Sardegna Arena dopo il pareggio strappato dai suoi ragazzi contro il Sassuolo.

22.00 – Inizia la conferenza stampa di Walter Zenga.

Nel primo tempo avete subito, nella ripresa avete interpretato meglio la partita.

"Abbiamo scelto di lasciare a loro il possesso palla, questo non significa essere rinunciatari ma umili. Con noi non hanno fatto un tiro in porta, han fatto gol su calcio d'angolo. Siamo restati in 10 e passati a 4, a mio avviso con un esordiente davanti alla difesa non potevamo fare di meglio".

Cos'è scattato dopo il rosso a Carboni?

"Credo che il fatto di mettersi a 4 dietro senza batter ciglio, un po' di sana follia. Solo i folli fanno qualcosa di speciale, gli altri fanno parte del gregge. Siamo stati bravi a limitare il Sassuolo, la scelta di togliere Birsa e Pereiro non è punitiva ma solo perché ci servivano cose diverse. Siamo stati bravi a non concedere nulla, nel secondo tempo abbiamo capito che dovevamo essere meno passivi: in 10 forse abbiamo giocato meglio, d'altronde c'era Liedholm a sostenerlo...".

Un commento sulla prova dei giovani Carboni e Ladinetti.

"Ladinetti è entrato un po' contratto per l'emozione, poi dopo qualche urlo in senso buono ha capito e ha fatto bene. Carboni deve capire che può stare in Serie A, ma anche capire che la gestione dei gialli deve essere diversa, ma sul secondo c'è un concorso di colpe con Mattiello: gli ho detto che non si possono sbagliare questo tipo di situazioni".

Dopo questo pareggio insperato, qual è ora l'obiettivo?

"Sicuramente quello di battere i 47 punti e fare più punti possibile, non è vero che non abbiamo obiettivi".

Cagliari meglio con la difesa a 4?

"Il calcio è bello perché è vario, perché il risultato cambia tanto nel giudizio. Bisogna mandare messaggi positivi alla squadra, non infondere insicurezze. Il vero Cagliari? Quello che post lockdown ha fatto 10 punti, ha una posizione di classifica onorevole e che ha sempre combattuto, Genova a parte. Ricordiamoci che abbiamo tanti giocatori fuori e dobbiamo fare tanti sacrifici. Rog e Nandez stanno correndo per 10, spero di poterli riproporre anche nelle prossime gare".

22.10 – Termina la conferenza stampa.