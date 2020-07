live Cagliari, Zenga: "Non abbiamo mai mollato. Gagliano? Una follia azzeccata"

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, interverrà a breve in conferenza stampa dalla sala stampa della Sardegna Arena dopo la grande vittoria dei rossoblù contro la Juventus campione d'Italia.

00.37 – Inizia la conferenza stampa.

La risposta migliore dopo il ko contro l'Udinese?

"Questa squadra non ha mai mollato, questo te lo posso dire. Nei numeri l'unica partita in cui non siamo stati dentro è stata quella contro la Sampdoria. In un momento in cui avevamo trovato l'assetto ci siamo tolti belle soddisfazioni, poi dopo l'errore è stato forse fare 10 punti troppo velocemente, perché abbiamo pagato in termini di piccoli dettagli che non sono andati dalla nostra parte. Gagliano? Secondo me stava andando da Max Canzi, io mi son messo in mezzo per prendere un cinque (ride, ndr). Ieri ci siamo decisi a mettere in campo questa ennesima follia, dopo aver fatto lo stesso con Carboni e Ladinetti. Siamo felici perché il Cagliari ha dimostrato che anche dopo Barella ci sono altri giovani validi".

Questo è il vero Cagliari di Zenga?

"Abbiamo fatto delle buone partite anche prima, tutto cuore e cattivo il Cagliari lo è stato anche in altre situazioni. È una squadra che ha dato sempre l'impressione di stare in partita, al di là degli inevitabili alti e bassi che ci stanno in periodi così".

Lanciare i giovani era la richiesta principale del presidente?

"No, era arrivare più in alto possibile. Poi la scelta dei giovani viene da sé, così come aver ridato fiducia a Paloschi che si è sempre allenato alla grande e avrà la sua occasione anche a Milano".



Cosa vi ha dato il ritiro?

"Quando sei circondato da voci poco veritiere ci sta chiudersi, la richiesta dei ragazzi è arrivata per dimostrare che non avevano mai mollato".

00.45 – Termina la conferenza stampa.