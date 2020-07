live Cagliari, Zenga: "Poteva finire 2-2. Ko Nainggolan? Valutiamo domani"

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, interverrà tra poco in conferenza stampa per commentare il pareggio della Sardegna Arena contro il Lecce.

22.00 – Inizia la conferenza stampa di Zenga.

Alla fine è arrivato il risultato più giusto?

"Penso di sì, è stata una partita aperta con tante occasioni. Probabilmente le loro sono state più evidenti, anche se abbiamo tirato in porta tante volte anche noi, ben 19. Poteva finire 2-2, son stati bravi i portieri e dico bravo a Cragno. C'è rammarico perché volevamo vincerla, ma di fronte avevamo un Lecce che in trasferta ha sempre segnato, la nostra bravura è stata anche quella di riuscire a giocarcela fino in fondo Potevamo vincerla o perderla, così come loro. Nainggolan? Ha avuto un problema al polpaccio, valuteremo domani".

Perché Birsa e non Cigarini nel ruolo di regista?

"Perché mi era piaciuto a Firenze, perché Valter mi piace molto e anche come è entrato mi ha convinto. Soddisfatto? Dei miei ragazzi sì, hanno fatto la gara che dovevano, son stati bravi anche a cambiare modulo in corsa. Di me no come sempre".

Nella ripresa sono saltati gli schemi.

"Non sono d'accordo, anche perché bisogna considerare questo periodo: anche nelle partite precedenti ci sono dei ribaltoni di 10 minuti, ma vale per tutti".

Terza partita senza fare gol, troppi pareggi non certo un ritmo da primi posti.

"I gol li avevamo anche fatti, contro Atalanta e Fiorentina, tanto per cominciare. Ringrazio chi ha fatto la domanda perché ci ritiene una squadra da primi posti (sorride, ndr). Questo mi fa molto piacere e un grande onore, vedrò di accontentarli se in futuro ci sarà occasione di farlo insieme".

22.05 – Termina la conferenza stampa di Zenga.