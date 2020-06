live Cagliari, Zenga: "Risposta positiva da tutti dopo Verona"

vedi letture

Al termine di SPAL-Cagliari, il tecnico dei rossoblu Walter Zenga parlerà in conferenza stampa e analizzerà la vittoria per 0 a 1 contro i biancazzurri. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

22.02 - inizia la conferenza stampa.

Mister, com'è andata oggi?

"Mi aspettavo di vedere una squadra diversa da quella di Verona in avvio e ho avuto una risposta positiva da tutti. Bisogna guardare le cose con il bicchiere mezzo pieno. La squadra non ha corso nessun rischio per tutta la partita tranne che in un'occasione, quando Olsen è stato bravo su Cerri".

Nandez le è piaciuto?

"Da tutto il gruppo ho ottenuto una risposta positiva".

Perché ha giocato Olsen e non Cragno?

"Perché guardo alle cose in settimana e al bene della squadra. Fosse per me, li farei giocare entrambi".

22.06 - fine della conferenza stampa di Walter Zenga, allenatore del Cagliari.