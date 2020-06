LIVE TMW - Cagliari, Zenga: "Tensione con Juric? Non c'entro. Speravo in un esordio migliore"

live Cagliari, Zenga: "Tensione con Juric? Non c'entro. Speravo in un esordio migliore"

23.45 - Ritorno in campo amaro per il Cagliari, che cade in casa dell'Hellas Verona. Walter Zenga, tecnico dei sardi, è atteso a breve in sala stampa per la conferenza post-partita, che verrà proiettata sul maxi-schermo dello stadio, a beneficio di tutti i giornalisti presenti questa sera al Bentegodi.

23.55 - Inizia la conferenza stampa.

Un commento sulla partita?

"Siamo partiti male, abbiamo subito subito un tiro in porta. Non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati sotto. Poi la cosa positiva è che l'abbiamo tenuta viva fino alla fine".

È deluso da Pereiro? Cosa non è andato?

"È stato l'inizio della partita a non essere soddisfacente, poi ci siamo un po' ritrovati ed è andata meglio".

C'è stato qualcosa con Juric alla fine?

"Non c'entro niente, non prendetevela con me. Ho solo chiesto alcune spiegazioni a Manganiello".

A inizio ripresa avreste potuto fare un po' meglio?

"Abbiamo cambiato sistema, cercando di creare qualcosa. Ma siamo arrivati troppo statici in difesa. Quando sei in superiorità numerica a volte è meglio aumentare la presenza a centrocampo per avere il dominio lì. Quando stavamo per sostituire Cigarini è stato espulso: essendo già stato ammonito volevamo toglierlo".

Cosa dovete fare per guarire?

"Fare meglio nei primi venti minuti. Non puoi iniziare una partita e prendere subito un tiro dopo cinquanta secondi. Sui due gol ci sono situazioni che vanno riviste, soprattutto sul secondo, in cui c'è stato un errore del singolo".

Come ha vissuto queste settimane?

"Penso sia stato particolare per tutti: ti rendi conto che tutto sta gradualmente tornando alla normalità, anche se lo stadio vuoto incide. Anche avere il tifo contro ti dà adrenalina".

Un ricordo per Corso?

"Da allenatore cercò di darci serenità, pur in un momento particolare. Quando queste persone vengono a mancare ti resta grande amarezza. Permettimi di pensare anche a Zanardi: viene da chiedersi perché".

E un ricordo del Corso giocatore?

"Ricordo un suo gol nel derby. Per noi ragazzini era un idolo. Da allenatore lo guardavi con particolare attenzione, con sentimento".

C'è stata anche un po' di stanchezza a lungo andare?

"Ce l'abbiamo messa tutta, come ho detto ci siamo chiusi gli spazi da soli. Dopo il rosso a Borini non ricordo un'azione del Verona, pur riconoscendo i loro meriti. Negli ultimi minuti ci sono state delle circostanze, abbiamo avuto occasioni su palle inattive. Dobbiamo ripartire dal ventesimo in avanti. Io non cerco alibi, però c'erano un po' di assenze, è ovvio diventare scontati coi cambi".

Quali sono le sensazioni in vista delle prossime gare?

"La prospettiva è chiara: martedì hai già una partita. Il vantaggio e lo svantaggio di giocare sempre è che devi archiviare subito. Avrei voluto un esordio differente, ma va bene lo stesso".

In cosa bisogna migliorare?

"Nell'approccio, bisogna essere meno passivi. Abbiamo chiuso male gli spazi, aspettando troppo. C'erano defezioni importanti, ci sono stati errori individuali, ma dopo la squadra si è svegliata. Ma le partite iniziano al primo e finiscono al novantesimo. Il possesso palla deve essere meno lungo, meno orizzontale".

00.06 - Finisce la conferenza stampa.