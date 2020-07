live Cagliari, Zenga: "Toto-allenatore? Valuterà il club, io ho la coscienza a posto"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, interverrà tra poco in conferenza stampa (virtuale) per presentare la sfida di domani sera alle 21.45 contro la Lazio. Noi di TMW seguiremo la conferenza e ve la racconteremo in diretta, come sempre: inizio previsto per le ore 17.

17.02 – Inizia la conferenza stampa.

La partita d'andata è stata la chiave di svolta in negativo della stagione del Cagliari.

"L'ho vista in diretta quella partita, con la nuova regola dei tempi supplementari...(ride, ndr). Non c'è molto da dire rispetto ad allora, sicuramente anche loro hanno avuto qualche problema di stanchezza e di recuperi. Simone ha fatto un lavoro straordinario, anche con la Juventus sono stati in partita fino alla fine. Ce la giocheremo anche noi, sarà sicuramente una partita bellissima".

Che atteggiamento che avrà il Cagliari con la Lazio?

"Col Sassuolo non era un atteggiamento timido, ma avevamo contro una squadra eccezionale. Il fatto di prendere gol dopo 10′ e non permettergli più di trovare spazio in area per il resto della partita: siamo riusciti a recuperare in 10 contro 11, probabilmente se fossimo partiti forte non l’avremmo fatto. Giocando così spesso con 14-15 giocatori a disposizione e 5 primavera non è semplice arrivare al 90′: abbiamo 4 partite ravvicinate, dobbiamo gestire le forze onestamente di più ai ragazzi non posso chiedere".

Cigarini potrà essere convocato da qui alla fine della stagione?

"Fatemi un favore: non mi chiedete più di Cigarini, chiedetelo alla società. Dovete parlare con loro, secondo voi sono così sciocco a essere così autolesionista a non convocare un centrocampista in un periodo in cui siamo così pochi? Penso di no...".

Si aspetta una Lazio stanca?

"A parte Milan, Sassuolo e Atalanta tutti sono stanchi o hanno problematiche. Ognuno di noi ha il suo calendario da gestirsi, è un problema che riguarda tutti. C'è sempre da lavorare sull'attenzione alla partita, ci sono 4 sfide interessanti che possono dare a ognuno di noi la consapevolezza di aver speso tanto e di poter finire in bellezza, rispettando il blasone del Cagliari".

A proposito di forma: Ceppitelli e Pisacane possono giocare domani?

"Non credo sia un giorno di riposo in più a fare la differenza. Non mi sono mai lamentato per le assenze, ma penso che avere Nainggolan per 90' soltanto in due occasioni per questo Cagliari possa essere un'attenuante. Cerchiamo di arrivare in fondo con quelli che abbiamo, cercando di gestirli bene".

Quanto è importante il rientro di Ionita?

"Recuperare un centrocampista è fondamentale, ma va ricordato che Ladinetti ha dimostrato che dentro la squadra ci può stare ed è un elemento in più. Ionita fa tanto gioco, perché è duttile e fresco, visto che ha riposato l'ultima partita".

Quanto le pesa il toto-allenatori in questo periodo?

"Toto-allenatori? Sono concentrato sull’allenamento di oggi, domani lo sarò sulla partita: io ho la coscienza a posto e la società farà le sue valutazioni come è giusto che sia”.

Cosa vorrebbe rivedere del Cagliari contro il Sassuolo?

"Voglio che si ripeta esattamente la stessa applicazione ai particolari e per la seconda volta, pur restando in dieci, la squadra è rimasta in partita con grande sacrificio. Penso possa essere uno dei meriti di questo Cagliari del post lockdown".

Questione Pereiro: quanto e dove può essere utile per il Cagliari nelle prossime 4 partite?

"Io Gaston l’ho visto giocare in Champions League, contro Tottenham, Inter e Barcellona da esterno sinistro in un 4-4-2, poi a sostegno della punta e sotto la prima punta. Non vedo perché qui debba essere catalogato come un giocatore che non sa giocare come sotto punta: giocare con due punte più lui diventa un po’ dispersivo per la squadra".

Gli indistruttibili Nandez e Rog quando si riposeranno? E sulla voglia di tornare in campo di Pavoletti?

"Marko e Nahitan potranno riposare dal 3 agosto….(ride, ndr). Pavoletti? Bisogna stare attenti, il fatto che voglia giocare subito gli dà molto onore, ma ha avuto due operazioni al legamento crociato. Quindi useremo pazienza e attenzione, potremmo creare delle problematiche molto gravi. Abbiamo fatto dei salti mortali in questo periodo con tante assenze, questo Cagliari tranne la partita di Genova ha fatto sempre il suo. Abbiamo avuto tante problematiche, Gianni Vio non è mai stato con noi per un problema familiare grave: non abbiamo mai cercato alibi, abbiamo sempre affrontato le cose trovando soluzioni. Non c’è solo Ladinetti, abbiamo in mente di vedere alcuni giocatori per fare delle valutazioni globali sul Cagliari del futuro. Tranne Rafael e Ciocci tutti hanno avuto la loro opportunità. In queste 4 partite mi piacerebbe poter valutare meglio alcuni giovani, perché devo pensare al futuro della società. Per questo abbiamo dato spazio ai vari ragazzi, bisogna capire quanto siano validi e lo si fa solo facendoli giocare. Il che non vuol dire fare gli sbruffoni e dire che giochiamo con la Primavera".

17.25 – Termina la conferenza stampa.