LIVE TMW - Caldara torna all'Atalanta: oggi visite e firma

Mattia Caldara torna all'Atalanta. Il difensore lascerà il Milan dopo un anno e mezzo senza neanche una presenza in Serie A per provare a rilanciarsi agli ordini di Gian Piero Gasperini. Segui su TuttoMercatoWeb.com tutta la giornata del giocatore che svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto.

9.53 - Le parole del procuratore - Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "La scelta di Mattia è chiara: rientra a casa, in famiglia, è normale. Per quanto riguarda il Milan, ha capito l'esigenza di Mattia, voleva ricominciare da dove aveva fatto meglio, dove lo conoscono tutti. Aveva bisogno di questo, li ringraziamo. Per lui è un passo importante, deve ritrovarsi, riprendere il ritmo, giocare, stare dove si sente bene. La parte positiva è recuperare il valore del ragazzo, uno dei migliori difensori italiani".

9.00 - Oggi le visite - L'operazione è stata definita nella giornata di ieri tra il Milan e la Dea, che oggi farà sostenere le visite mediche al difensore classe '94. Caldara lascia i rossoneri in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Al club rossonero, anche una percentuale in caso di futura rivendita.