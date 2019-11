F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

18.20 - È rinato sotto la guida di Conte, ha segnato all'andata al Meazza, tecnico e compagni sperano possa incidere domani come spesso fatto in questa prima parte di stagione. Antonio Candreva parlerà a breve in conferenza stampa della vigilia di Dortmund-Inter. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

18.40 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Candreva

In questo stadio nel 2006 l'Italia conquistò la finale mondiale: dove eri in quel momento?

"Avevo diciotto anni, ero in vacanza con amici, è stata un'emozione unica. La sfida di domani contro il Borussia, però, è un'altra storia"

Quanto ha inciso Conte nelle tue prestazioni?

"Tanto e si vede, per me è stato fondamentale. Cerchiamo sempre di fare un salto di qualità, sia in campo sia fuori. Ci alleniamo sempre duramente. Con il mister possiamo andare lontano"

18.58 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Candreva