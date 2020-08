live Caos Barcellona, Setien esonerato: nuove elezioni fissate dal 15 marzo 2021

20.25 - Elezioni per il nuovo presidente fissate dal 15 marzo 2021 Adesso c’è anche l’ufficialità. La ristrutturazione del Barcellona dopo il ko pesantissimo in Champions League ha inizio. Dopo l’esonero di Setien, comunicato pochi istanti fa, il club blaugrana ha reso noto che le elezioni per il nuovo presidente si svolgeranno dal 15 marzo 2021. L’annuncio, si legge, verrà effettuato verso la fine di gennaio in conformità con l’articolo 43.1 dello Statuto.

20.15 - Setien esonerato all'interno "di una più ampia ristrutturazione del club" Quique Setien non è più l'allenatore del Barcellona, di seguito il comunicato del club blaugrana, che dopo le indiscrezioni e le parole è passato ai fatti: "Il Consiglio di amministrazione ha convenuto che Quique Setién non è più l'allenatore della prima squadra. Si tratta della prima decisione all'interno di una più ampia ristrutturazione della prima squadra che verrà concordata tra l'attuale segretario tecnico e il nuovo allenatore, che sarà annunciato nei prossimi giorni".

19.55 - Schreuder possibile vice di Koeman: e Abidal può restare Nuove informazioni circa il futuro del Barcellona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Alfred Schreuder potrebbe essere il vice di Ronald Koeman sulla panchina blaugrana mentre sarebbero in rialzo le quotazioni di Eric Abidal per una sua permanenza nel club catalano.

19.50 - Koeman potrebbe essere presentato già mercoledì: elezioni il 15 marzo Arrivano ulteriori dettagli circa la situazione del Barcellona. Secondo quanto riporta Esporte Interativo, l’esonero di Quique Setien è ormai prossimo mentre Ronald Koeman, nome in cima alla lista dei desideri blaugrana, potrebbe addirittura essere presentato mercoledì prossimo. Per quando riguarda le elezioni dovrebbero essere indette per il 15 di marzo.

19.32 - L'assemblea delibera nuove elezioni a marzo 2021 e l'esonero Setien Nuove elezioni in casa Barcellona. La sconfitta in Champions League, roboante per il risultato, ha generato un terremoto nel club catalano. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’assemblea di questa mattina ha deliberato che a marzo 2021 verrà scelto il nuovo presidente che succederà a Josep Maria Bartomeu, insediatosi nel 2015. Il consiglio inoltre ha deliberato l’esonero di Quique Setien con i blaugrana che sono a caccia di Ronald Koeman per la prossima stagione.

18.42 - Koeman deve trattare la risoluzione con la Federcalcio olandese Ulteriori conferme su Ronald Koeman al Barcellona. Il tecnico dovrà prima negoziare la risoluzione del suo contratto che lo lega alla Federcalcio olandese, prima di essere annunciato. Come riporta Sport, è stato Josep Maria Bartomeu a trattare personalmente.

17.45 - Eto'o: "Se Messi va via il Barcellona cambi nome" Samuel Eto'o ha commentato ai microfoni di TycSports le voci di un possibile addio di Leo Messi dal Barcellona: "Gli voglio bene come un figlio. Il Barcellona è Messi e credo che se Messi dovesse decidere di andarsene, allora il club dovrebbe cercare un altro nome. A Barcellona abbiamo avuto la fortuna di avere il miglior giocatore di tutti i tempi e bisogna fare di tutto affinché termini la carriera al Barcellona".

15.50 - Abidal e Quique Setién insieme a pranzo Quique Setién e Eric Abidal sono stati immortalati mangiando insieme, mentre al Camp Nou è in corso il Consiglio d'Amministrazione. Nelle prossime ore verrà ufficializzato l'esonero del tecnico.

📸 La foto del día @marcmarba 💥 Quique Setién y Eric Abidal comen juntos en un restaurante de Barcelona 📌El técnico será destituido en breve #FCBlive @deportescope https://t.co/buPd9lD7Oe — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) August 17, 2020

15.45 - Messi via subito? El Chiringuito dice 'sì' Dopo l'indiscrezione di ieri lanciata da Esporte Interativo, anche El Chiringuito conferma un possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona. L'asso argentino, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2021 ma può svincolarsi con un anno d'anticipo. Nella serata di ieri erano emerse anche se non in via ufficiale delle smentite dal club mentre il giocatore non si è ancora esposto.

‼️MESSI PODRÍA IRSE YA del BARÇA. ¡Vente YA a #JUGONES! pic.twitter.com/bxaacm9E3E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2020

14.26 - "Koeman sarà il nuovo tecnico" "Koeman sarà l'allenatore del Barça" è quanto riporta ESPN attraverso le parole del suo corrispondente Moises Llorens.

14.23 - Arthur positivo all'alcoltest Momento davvero negativo per Arthur Melo, centrocampista brasiliano promesso sposo della Juventus. Il giocatore sudamericano - si legge sul Diari di Girona - è risultato positivo all'alcol test dopo aver avuto un piccolo incidente a bordo della sua Ferrari. La polizia locale di Palafrugell, piccolo comune della Catalogna, ha confermato che il giocatore guidava al di sopra del limite consentito. Nessuna conseguenza per il centrocampista verdeoro, ma la sua avventura in bianconero non sta iniziando nel migliore dei modi.

14.01 - Domani l'annuncio di Koeman? Prosegue il forcing del Barcellona per arrivare a Ronald Koeman. Parallelamente alla giunta direttiva ora in corso al Camp Nou, vanno avanti le trattative col ct dell'Olanda. Sempre in corso, spiega il Mundo Deportivo, le negoziazioni con l'ex bandiera blaugrana.

13.24 - Gli argentini votano per l'addio di Messi "L'uscita è da quella parte" titola Olé oggi in Argentina. "Barcellona freme dopo la catastrofe del 2-8. Già esonerato Quique Setién e per la prima volta temono che Leo se ne possa andare" si legge in prima pagina. E nel sondaggio lanciato: 'Deve andarsene?' il 67% dei lettori ha risposto 'sì'.

12.44 - Il sindaco vede ancora Messi a Barcellona Ada Colau, primo cittadino di Barcellona, non si immagina Leo Messi altrove: "È un'icona inseparabile di Barcellona e del Barça. Non mi sembrerebbe giusto se se ne andasse" ha dichiarato a RAC-1.

12.31 - Guardiola non tornerà, parola di agente "Rimane al 100%". Josep Maria Orobitg, agente di Pep Guardiola, allontana le voci di un possibile addio del tecnico catalano al Manchester City. L'agente, ai microfoni di Goal.com, ha confermato la volontà del manager di rimanere in Inghilterra anche nella prossima stagione. Niente ritorno al Barcellona, almeno per il momento: il futuro di Pep sarà al City.

12.28 - Intanto arriva Gustavo Maia Gustavo Maia è a Barcellona. Il brasiliano, recentemente acquistato dal Sao Paulo per rinforzare la squadra B è atterrato stamane nella capitale catalana per iniziare la sua nuova avventura. 19 anni, acquistato per 4.5 milioni, Gustavo Maia ha firmato fino al 30 giugno 2025 con una clausola rescissoria di 300 milioni.

12.24 - Iniesta supporta il suo vecchio club Messaggio di supporto da parte di Andrés Iniesta nei confronti del suo amato Barcellona. Attraverso il proprio account Twitter il fuoriclasse, attualmente in Giappone al Vissel Kobe, ha dichiarato: "Sempre uniti continuando a costruire il miglior club al mondo!".

Siempre juntos para seguir construyendo el mejor club del mundo! ❤️❤️❤️ #Barça 世界一のクラブをみんなでつくりましょう! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Jh4qgxvXZ1 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 17, 2020

11.59 - Tutti (o quasi) in vendita In queste ore la società deciderà il futuro di tanti giocatori. "Vendere tutto per ristrutturare la rosa", titola il giornale. Il club vuole far cessioni per almeno 200 milioni di euro e ascolterà proposte per tutti tranne che per, come già detto, Ter Stegen De Jong, Fati, Puig e Messi.

11.00 - Inizia la riunione Via adesso alla riunione straordinaria del direttivo. L'esonero di Setien, il futuro di Abidal, Koeman che si avvicina, il caso Messi e la diaspora dei campioni, oltre alle elezioni future e probabilmente anticipate. Inizia un giorno decisivo per il futuro del Barcellona nella pancia dell'Estadi.

10.38 - Via anche Abidal Giornata di decisioni importanti nella giunta direttiva che alle 11 si riunisce straordinariamente al Camp Nou. All'Estadi, Josep Maria Bartomeu ha convocato il direttivo: in primo luogo, saranno fissate le elezioni per il futuro presidente del club. Poi sarà ufficializzata la separazione da Quique Setien, col club che vorrebbe provare a stringere l'accordo con Ronald Koeman. Dalla stessa riunione potrebbe arrivare anche l'annuncio dell'esonero di Eric Abidal come ds

10.27 - Rebus Messi Ci sono tre strade per il futuro di Lionel Messi. La prima è restare al Barça. La seconda, andarsene nella prossima estate quando il contratto da 400 milioni lordi per quattro stagioni si concluderà. Poi la terza: rompere e dire addio adesso. Deciderà lui, di fatto, anche se la prima ipotesi sembra la più percorribile.

09.45 - Elezioni anticipate? Via Quique Setien e il ds Eric Abidal, gli otto gol incassati col Bayern Monaco potrebbero portare alla decisione di anticipare le elezioni presidenziali fissate inizialmente per la prossima primavera. Sarà deciso oggi, nella riunione straordinaria della giunta direttiva.

09.40 - Alle 11 la giunta Alle ore 11 si riunirà la giunta direttiva con l'intenzione di fissare una data per le prossime elezioni per la presidenza. Sarà ufficiale l'esonero di Setien, Koeman è il grande candidato alla sostituzione.

09.30 - Caos Barcellona: tutti gli aggiornamenti E' vero e proprio caos in casa Barcellona. L'8-2 patito dal Bayern Monaco in Champions League ha fatto esplodere la polveriera catalana. Attesa la rivoluzione che Tuttomercatoweb.com seguirà online, passo dopo passo, su queste colonne. Oggi riunione della giunta direttiva, attesa la data delle prossime elezioni e l'ufficialità dell'esonero di Quique Setien. Al suo posto in pole Ronald Koeman mentre sono forti i dubbi sul futuro di Lionel Messi.