live Caos Barcellona: via alla riunione straordinaria. E' il giorno della verità

11.59 - Tutti (o quasi) in vendita In queste ore la società deciderà il futuro di tanti giocatori. "Vendere tutto per ristrutturare la rosa", titola il giornale. Il club vuole far cessioni per almeno 200 milioni di euro e ascolterà proposte per tutti tranne che per, come già detto, Ter Stegen De Jong, Fati, Puig e Messi.

11.00 - Inizia la riunione Via adesso alla riunione straordinaria del direttivo. L'esonero di Setien, il futuro di Abidal, Koeman che si avvicina, il caso Messi e la diaspora dei campioni, oltre alle elezioni future e probabilmente anticipate. Inizia un giorno decisivo per il futuro del Barcellona nella pancia dell'Estadi.

10.38 - Via anche Abidal Giornata di decisioni importanti nella giunta direttiva che alle 11 si riunisce straordinariamente al Camp Nou. All'Estadi, Josep Maria Bartomeu ha convocato il direttivo: in primo luogo, saranno fissate le elezioni per il futuro presidente del club. Poi sarà ufficializzata la separazione da Quique Setien, col club che vorrebbe provare a stringere l'accordo con Ronald Koeman. Dalla stessa riunione potrebbe arrivare anche l'annuncio dell'esonero di Eric Abidal come ds

10.27 - Rebus Messi Ci sono tre strade per il futuro di Lionel Messi. La prima è restare al Barça. La seconda, andarsene nella prossima estate quando il contratto da 400 milioni lordi per quattro stagioni si concluderà. Poi la terza: rompere e dire addio adesso. Deciderà lui, di fatto, anche se la prima ipotesi sembra la più percorribile.

09.45 - Elezioni anticipate? Via Quique Setien e il ds Eric Abidal, gli otto gol incassati col Bayern Monaco potrebbero portare alla decisione di anticipare le elezioni presidenziali fissate inizialmente per la prossima primavera. Sarà deciso oggi, nella riunione straordinaria della giunta direttiva.

09.40 - Alle 11 la giunta Alle ore 11 si riunirà la giunta direttiva con l'intenzione di fissare una data per le prossime elezioni per la presidenza. Sarà ufficiale l'esonero di Setien, Koeman è il grande candidato alla sostituzione.

09.30 - Caos Barcellona: tutti gli aggiornamenti E' vero e proprio caos in casa Barcellona. L'8-2 patito dal Bayern Monaco in Champions League ha fatto esplodere la polveriera catalana. Attesa la rivoluzione che Tuttomercatoweb.com seguirà online, passo dopo passo, su queste colonne. Oggi riunione della giunta direttiva, attesa la data delle prossime elezioni e l'ufficialità dell'esonero di Quique Setien. Al suo posto in pole Ronald Koeman mentre sono forti i dubbi sul futuro di Lionel Messi.