LIVE TMW - Caos Fiorentina, Pioli s'è dimesso. Ma il suo staff dirige la seduta

15.13 - Staff di Pioli dirige l'allenamento - Stefano Pioli quest'oggi ha rassegnato le sue dimissioni, ma il suo staff - capeggiato dal vice Murelli - sta dirigendo l'allenamento questo pomeriggio. Il tecnico della Primavera, Emiliano Bigica, in questo momento è a Fiesole Caldine per dirigere l'allenamento della Primavera vista della finale di ritorno contro il Torino.

14.30 Pioli s'è dimesso a causa degli ultimi comunicati - In attesa di comunicazioni ufficiali, dall'entourage di Stefano Pioli - scrive 'Firenzeviola.it' - filtrano conferme sul fatto che la decisione di dimettersi da parte di Stefano Pioli sia maturata dopo gli ultimi comunicati della società che hanno messo in discussione la sua professionalità.

13.46 - Pioli, tra poco comunicato tramite l'ANSA - Stefano Pioli in questo momento è nella sua abitazione a Firenze. Il tecnico classe '65 fornirà presto spiegazioni su questo gesto tramite un comunicato Ansa.

13.41 - Bigica in pole per sostituire Pioli fino a fine stagione - La riunione dei dirigenti della Fiorentina è ancora in corso. In questo momento, in pole per la sostituzione di Stefano Pioli fino a fine stagione c'è Emiliano Bigica, attuale tecnico della Primavera.

13.39 I numeri di Pioli alla Fiorentina - Da giugno 2017 ad aprile 2019. E' durata meno di due anni l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. L'allenatore classe '65 questa mattina ha rassegnato le sue dimissioni e ha già abbandonato il Centro Sportivo Davide Astori.

Alla guida della Fiorentina, Pioli ha disputato 74 partite: 69 di Serie A, 5 di Coppa Italia. Lo score è di 27 vittorie, 25 pareggi e 22 sconfitte. La media punti in campionato della sua Fiorentina è di 1.39 punti.

13.24 - Pioli ha già lasciato il Centro Sportivo - Stefano Pioli ha già lasciato il Centro Sportivo Davide Astori.

13.22 - Dirigenti in riunione - La comunicazione di Stefano Pioli ha colto di sorpresa i dirigenti della Fiorentina, che in questo momento sono in riunione per fare il punto sulla guida tecnica: nel centro sportivo sono presenti Pantaleo Corvino, Giancarlo Antognoni e Carlos Freitas.

13.15 - Fiorentina, Pioli s'è dimesso - Questa mattina l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rassegnato le sue dimissioni. Non sarà lui l'allenatore della società viola in questo finale di stagione: una decisione maturata dopo gli ultimi comunicati della società che avevano messo sotto accusa anche il suo operato. Su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale.