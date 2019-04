LIVE TMW - Caos Fiorentina, Pioli s'è dimesso. Torna Montella

Premere F5 per aggiornare la pagina

18.55 - Accordo raggiunto con Montella. Domani primo allenamento - Vincenzo Montella ha raggiunto l'accordo con la dirigenza viola. Come riporta Sky Sport, l'Aeroplanino firmerà fino al 2020 e domani dirigerà l'allenamento.

18.40 - Montella verso il ritorno - La Fiorentina è sempre più vicina a un clamoroso ritorno di Vincenzo Montella. I viola scioglieranno le riserve in serata, ma si va verso una fumata bianca. Da valutare la durata contrattuale, se fino al 30 giugno 2020 oppure un anno in più - magari con opzione -. In questo momento, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, le quotazioni del tecnico sono in ascesa verticale.

17.49 - Anche il figlio di Pioli lascia il Centro Sportivo - Gianmarco Pioli, figlio di Stefano e collaboratore tecnico, è appena uscito dal Centro Sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina ha terminato da poco la prima seduta dopo le dimissioni del padre.

17.35 - Murelli e i giocatori lasciano il Centro Sportivo - Tutti i giocatori hanno lasciato il centro sportivo della Fiorentina. Anche il vice di Pioli, Giacomo Murelli, è appena andato via senza rilasciare dichiarazioni. Murelli ha diretto la seduta odierna dopo le dimissioni del tecnico.

16.50 - Allenamento finito, bocche cucite tra i giocatori - È terminata da poco la prima seduta di allenamento della Fiorentina senza Stefano Pioli alla guida. I giocatori stanno lasciando il centro sportivo intitolato a Davide Astori senza rilasciare alcuna dichiarazione.

16.15 - Anche il ds Freitas pensa alle dimissioni - Non solo Stefano Pioli. Una vera e propria rivoluzione quella che sta vivendo in queste ore la Fiorentina: dopo l'allenatore, potrebbe dimettersi anche Carlos Freitas, attuale direttore sportivo.

15.58 - Pioli spiega all'ANSA le dimissioni - Dopo il comunicato della Fiorentina, ecco le parole di Stefano Pioli che tramite l'ANSA ha spiegato così il motivo delle sue dimissioni: "Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho sempre garantito nel mio lavoro professionalità, rispetto e massimo impegno: a malincuore oggi mi vedo costretto a dover lasciare, dimettendomi, poiché sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane"

15.47 - Pioli s'è dimesso: il comunicato della Fiorentina - ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del mister Stefano Pioli. L'allenamento odierno si sta regolarmente svolgendo sotto la guida dell'allenatore in seconda Giacomo Murelli.

15.43 - Bigica favorito per il ruolo di traghettatore: il punto sul futuro allenatore - Tanti i nomi che in questo momento la società gigliata sta valutando per la prossima stagione. Per traghettare la squadra fino a fine campionato, il tecnico della Primavera Emiliano Bigica resta comunque in pole. Clicca qui per l'approfondimento .

15.13 - Staff di Pioli dirige l'allenamento - Stefano Pioli quest'oggi ha rassegnato le sue dimissioni, ma il suo staff - capeggiato dal vice Murelli - sta dirigendo l'allenamento questo pomeriggio. Il tecnico della Primavera, Emiliano Bigica, in questo momento è a Fiesole Caldine per dirigere l'allenamento della Primavera vista della finale di ritorno contro il Torino.

14.30 Pioli s'è dimesso a causa degli ultimi comunicati - In attesa di comunicazioni ufficiali, dall'entourage di Stefano Pioli - scrive 'Firenzeviola.it' - filtrano conferme sul fatto che la decisione di dimettersi da parte di Stefano Pioli sia maturata dopo gli ultimi comunicati della società che hanno messo in discussione la sua professionalità.

13.46 - Pioli, tra poco comunicato tramite l'ANSA - Stefano Pioli in questo momento è nella sua abitazione a Firenze. Il tecnico classe '65 fornirà presto spiegazioni su questo gesto tramite un comunicato Ansa.

13.41 - Bigica in pole per sostituire Pioli fino a fine stagione - La riunione dei dirigenti della Fiorentina è ancora in corso. In questo momento, in pole per la sostituzione di Stefano Pioli fino a fine stagione c'è Emiliano Bigica, attuale tecnico della Primavera.

13.39 I numeri di Pioli alla Fiorentina - Da giugno 2017 ad aprile 2019. E' durata meno di due anni l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. L'allenatore classe '65 questa mattina ha rassegnato le sue dimissioni e ha già abbandonato il Centro Sportivo Davide Astori.

Alla guida della Fiorentina, Pioli ha disputato 74 partite: 69 di Serie A, 5 di Coppa Italia. Lo score è di 27 vittorie, 25 pareggi e 22 sconfitte. La media punti in campionato della sua Fiorentina è di 1.39 punti.

13.24 - Pioli ha già lasciato il Centro Sportivo - Stefano Pioli ha già lasciato il Centro Sportivo Davide Astori.

13.22 - Dirigenti in riunione - La comunicazione di Stefano Pioli ha colto di sorpresa i dirigenti della Fiorentina, che in questo momento sono in riunione per fare il punto sulla guida tecnica: nel centro sportivo sono presenti Pantaleo Corvino, Giancarlo Antognoni e Carlos Freitas.

13.15 - Fiorentina, Pioli s'è dimesso - Questa mattina l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rassegnato le sue dimissioni. Non sarà lui l'allenatore della società viola in questo finale di stagione: una decisione maturata dopo gli ultimi comunicati della società che avevano messo sotto accusa anche il suo operato. Su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale.