live Caso Juve-Napoli, tutti gli aggiornamenti: riunione in corso tra i consiglieri per decidere

vedi letture

Juventus-Napoli è a rischio rinvio. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino la gara, in programma domani alle 20,45 all'Allianz Stadium, potrebbe essere rinviata a data da destinarsi, anche se i bianconeri hanno fatto sapere che scenderanno regolarmente in campo. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta testuale su TMW.

11.55 - Si decide: riunione straordinaria tra consiglieri della FIGC - Riunione straordinaria in corso in FIGC, in questi minuti si sta prendendo una decisione su Juventus-Napoli, partita valida per la terza giornata di Serie A che sarebbe dovuta andare in scena questa sera all'Allianz Stadium. Il Napoli ieri sera non è partito dopo l'isolamento fiduciario per 14 giorni disposto dall'ASL: si va verso il rinvio del match, ma i consiglieri ne stanno discutendo proprio in questi minuti.

11.40 - Ecco la pec che ieri ha inviato De Laurentiis - I colleghi de 'Il Napolista' hanno pubblicato la pec che nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha inviato a Lega, FIGC, Juventus e Giudice Sportivo per metterli a conoscenza del motivo che ha impedito al Napoli di viaggiare in direzione Torino.

Il presidente del Napoli ha inviato la mail dopo che il Gabinetto della Regione Campania aveva chiarito quali obblighi comportasse il regime di isolamento fiduciario richiesto. "Questo isolamento - si legge - comporta l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio con divieto di allontanarvisi per 14 giorni dall’ultimo contatto intercorso… per quanto di competenza si comunica pertanto che i soggetti destinatari della nota Asl di data odierna sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio comunicato".

Alla luce di questa precisazione, De Laurentiis quindi spiega nella mail che di fatto al Napoli è stato impedito di viaggiare per Torino: "Appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori".

Il Napoli, in ultima battuta, ha quindi chiesto il rinvio della partita ad altra data.

11:20 - Napoli pronto alla battaglia legale per evitare lo 0-3 a tavolino - La posizione del Napoli è chiara: non partirà per Torino dopo il legittimo provvedimento dell'Asl. Stando a quanti scritto da La Repubblica, il club azzurro attende indicazioni da Lega e FIGC, pronto alla battaglia legale nel caso in cui si decidesse per lo 0-3 a tavolino. Intanto nella mattinata di domani sarà effettuato un nuovo tampone all'intero-gruppo squadra: il Napoli è in ansia soprattutto per le condizioni di salute del collettivo.

10.30 - Il consigliere FIGC Lo Monaco: "Juve-Napoli sarà rinviata" - Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il consigliere federale della FIGC Pietro Lo Monaco. "Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara".

9:45 - Pressioni del Napoli sull'ASL? - Dopo il focolaio Genoa, è aumentato il numero di positivi anche in casa Napoli e il timore è che anche gli azzurri possano diventare un focolaio in poco tempo. Nasce da qui prima la richiesta del club azzurro di non disputare il match contro la Juventus a Torino, avanzata venerdì sera secondo il racconto del Corriere della Sera e non ottenuta da Aurelio De Laurentiis che poi - si legge - avrebbe allertato il suo amico Vincenzo De Luca, governatore della Campania, per ottenere un favore e non partire ugualmente per il Piemonte. Il quotidiano spiega poi nel dettaglio come anche la posizione di Lega e FIGC sia contro quella del Napoli

9:30 - Parla il legale del Napoli - A tal proposito è intervenuto l'avvocato Mattia Grassani, legale a cui si affida il Napoli di De Laurentiis, che ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "C’è stato un lungo carteggio, ci sono più comunicazioni di Asl e Regione Campania in una stessa direzione, ovvero quella di impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali. Questi documenti tagliano la testa al toro rispetto a ciò che è il rapporto tra ordinamento sportivo e norme dello Stato".

DOMENICA 4 OTTOBRE:

23.49 - Fonti interne al Napoli: ricorso in caso di 3-0 - Se la FIGC deciderà per il 3-0 a tavolino, il Napoli sarebbe pronto al ricorso. Lo fa sapere l'Ansa, che cita fonti interne al club campano.

23.27 - Serie A: "La gara resta in programma" - La Lega Serie A non rinvierà Juventus-Napoli. La comunicazione ufficiale è arrivata pochi istanti fa.

22.41 - Chi ha deciso di non far partire il Napoli? - Nel documento dell'ASL (qui l'approfondimento) non è esplicitamente vietato al Napoli il viaggio verso Torino. L'autorità sanitaria, invece, impone agli azzurri l'isolamento fiduciario: da lì, la decisione di non partire all'indirizzo del capoluogo piemontese.

22.17 - Repubblica: la Lega non rinvierà - La Lega di Serie A non rinvierà Juventus-Napoli. Lo riferiscono i colleghi di repubblica.it. Secondo il portale del quotidiano romano, infatti, sarà il giudice sportivo (e quindi la FIGC) a decretare se gli azzurri saranno sanzionati col 3-0 a tavolino o meno.

22.08 - Anche i nazionali del Napoli bloccati - Dopo aver bloccato la trasferta di Torino, con il Napoli impegnato domani sera contro la Juventus, l'ASL ha bloccato anche i giocatori convocati con le rispettive nazionali. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli la squadra è al momento in isolamento domiciliare volontario.

22.00 - I bianconeri: "Noi in campo regolarmente" - La Juventus prende posizione in maniera abbastanza chiara sulla gara di domani contro il Napoli. Con un comunicato diramato sui propri canali ufficiali, il club bianconero fa infatti sapere che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.