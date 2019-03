LIVE TMW - Cedric: "Voglio far bene. Non penso al riscatto"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Giornata di vigilia di ottavi di finale di Europa League per l'Inter, con il terzino Cedric Soares che ha parlato, insieme a Luciano Spalletti, in conferenza stampa dalla Commerzbank-Arena di Francoforte.

Il suo riscatto non è certo. Queste partite sono un esame per lei?

"L'Inter ha dimostrato di credere in me prendendomi a gennaio, io voglio dare sempre il massimo per questa squadra e non solo domani sera. Non penso al riscatto e per me è un onore essere qui e vestire questa maglia. Vedremo a fine stagione quali decisioni verranno prese".

Domani dovrà pensare più a difendere che ad attaccate?

"Non dobbiamo perdere la nostra identità, metterò in campo quella che è l'idea del nostro mister. Ognuno si deve adattare all'avversario ma ogni giocatore ha la sua identità. Se avrò modo di attaccare cercherò di farlo. Certo, tutto questo potrò farlo solo se sarò mandato in campo".

Qual è il pericolo maggiore dell'Eintracht?

"Conosciamo le loro qualità, sono una squadra fantastica e dovremo stare molto attenti. Vogliamo fare bene e cercheremo di dare tutto per riuscire a portare a casa un risultato positivo".