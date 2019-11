LIVE TMW - Celtic, Lennon: "La Lazio recrimina un rigore? Per me non c'era"

Fonte: inviato allo Stadio Olimpico di Roma

Il tecnico del Celtic, Neil Lennon, interviene in conferenza stampa dopo il successo dei suoi sul campo della Lazio, che vale la qualificazione con due turni d'anticipo.

Si è sfatato il tabù italiano

"Sono orgoglioso dei miei giocatori che hanno mostrato carattere, compiendo un'impresa titanica e abbiamo meritato di vincere. Un successo importante per il nostro club e per i nostri tifosi, tantissimi questa sera al seguito della squadra".

Ci può parlare della natura della vittoria?

"Abbiamo giocato contro una squadra molto forte che ha ottenuto buoni risultati in campionato. Dopo il gol all'inizio non ci siamo abbattuti, poi nella ripresa siamo stati superiori e il nostro portiere ancora una volta è stato straordinario, così come Jullien in difesa".

La qualificazione della Lazio dipende da voi. Schiererà i titolari anche nelle prossime partite?

"Vogliamo mantenere i nostri standard, si gioca per vincere e vogliamo rimanere professionali anche in Europa League. Ci sono giocatori che magari hanno giocato meno e che riteniamo importanti e quindi che schiereremo. Cercando sempre di vincere".

Sul rigore non assegnato dall'arbitro per mani di Jullien in area

"Per me non c'era. Detto questo siamo stati superiori a lungo, con alcune occasioni buone per fare altri gol".