LIVE TMW - Champions 2024:"Più gare internazionali e crescita realtà minori"

Premi F5 per aggiornamenti

Fonte: inviato a St. Julian's (Malta)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente di ECA, Andrea Agnelli, i vicepresidenti Edwin van der Sar , Dariusz Mioduski e Haki Rihilahti, il segretario generale Michele Centenaro e il Senior Strategic Advisor, David Frommer, parleranno in conferenza stampa dell'assemblea generale tenutasi ieri e oggi che ha avuto come tema la riforma della Champions League a partire dal 2024.

Prende parola Aki Rihilahti: "Il sistema attuale non funziona per la maggior parte delle realtà e siamo dispiaciuti che la questione sia stata affrontata in modo negativo in questi giorni. Se dobbiamo mantenere il sistema calcio vivo dobbiamo tenere il considerazione la situazione locale ma allo stesso tempo dobbiamo fare in modo che venga sviluppato a più alti livelli".

Dariusz Mioduszki: "Il Legia è una grande squadra in un paese calcisticamente relativamente grande come la Polonia e la rappresento. Abbiamo bisogno di rendere minore il gap tra grandi e piccole squadre europee. È chiaro che la maggior parte delle risorse ruoti attorno ai maggiori 5 campionati, ma ce ne sono altri 50 in Europa. E continuando così i campionati moriranno. I tifosi polacchi non possono crescere finché non ci saranno squadre che possono essere rappresentate in Europa".

Edwin van der Sar: "Non tutti sono nati a Manchester o Londra. Dobbiamo dare un modo anche a chi viene da campionati come Polonia, Portogallo, Grecia, Turchia, Olanda di crescere a livello europeo. L'Ajax due anni fa ha raggiunto la finale di Europa League e due mesi dopo è uscita ai preliminari. C'è bisogno di dare ai club maggiore stabilità per poter crescere. Se giochi in un grande campionato nazionale è più facile, ma bisogna pensare anche agli altri".

Andrea Agnelli: "Alcuni club sono venuti a Malta con scetticismo. La mia più grande soddisfazione è quella di aver spazzato via le perplessità, i club hanno capito che le discussioni sono appena iniziate. È un lungo processo e del resto lo sarà considerato che parliamo del 2024. A settembre a Nyon condivideremo i nostri punti di vista. L'obiettivo è indirizzare nel migliore dei modi il calcio europeo. Se e quando arriveremo alla conclusione e il 70-80% sarà soddisfatto allora vorrà dire che avremo ottenuto un ottimo risultato.Siamo aperti a un confronto trasparente con tutti e vogliamo la soddisfazione di tutti".

"Abbiamo giusto iniziato il dibattito. Ieri e oggi è stato l'inizio del confronto".

Van der Sar: "La terza coppa è un modo per dare opportunità di fare esperienza a livello europeo e una vetrina per i giocatori per poi fare un salto a un livello più alto. L'obiettivo è giocare più partite internazionali"

Mioduszki: "L'unico modo per ridurre il divario fra le varie federazioni è giocare le competizioni europee. Non dobbiamo pensare al bene dei campionati maggiori europei, ma di tutto il sistema europeo"-

Aumenteranno le partecipanti per paese?: "I ricavi UEFA vanno spalmati fra più nazioni e non fra poche".

Ci saranno meno squadre nei campionati nazionali? risponde Van der Sar: "Bisogna trovare un accordo, un equilibrio. Compatibilmente col calendario internazionale".

Agnelli sul nuovo format: "Bisogna avere pazienza per avere i dettagli sulla nuova competizione, ci sono cose da vedere e dobbiamo cercare di trovare il giusto equilibrio".

Rihilahti: "Giocare più incontri internazionali aiuta la crescita anche dei campionati minori"

Come rendere i tornei nazionali più equilibrati? ECA ha una soluzione?: Agnelli risponde: "No. In Italia hanno vinto in 17 in oltre cent'anni". Mioduski: "Il problema è maggiore nei campionati minori, dove ci sono meno partecipanti alle coppe e il nostro obiettivo è coinvolgere più squadre".