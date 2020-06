live Champions a Lisbona, E. League in Germania. Tutte le decisioni UEFA, punto per punto

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha votato e deciso. Le scelte odierne riguardano le massime competizioni internazionali, dalla Champions all'Europa League fino ad Euro2020 e alle amichevoli delle Nazionali. Il presidente UEFA Aleksander Ceferin parla così in conferenza stampa: "E' strano fare una conferenza stampa così, spero che tutti stiate bene. Oggi abbiamo fatto un meeting importante, prendendo molte decisioni: prima di tutto sono orgoglioso di poter riprendere tutte le nostre competizioni UEFA. Sono orgoglioso anche del fatto che il calcio si sia schierato contro il razzismo, penso alle recenti iniziative di Sterling, Marcelo, Boateng e nelle ultime ore Rashford.

Il Comitato Esecutivo come detto ha preso molte decisioni: continuiamo a credere che l'idea di spostare l'Europeo sia stata giusta. Ringrazio il mondo del calcio e i governi che hanno fatto sì che il calcio potesse riprendere. Ringrazio anche le Federazioni che hanno aiutato a cambiare le date e le sedi delle Coppe europee. La maggior parte delle decisioni riguarda ovviamente le competizioni UEFA".

15.35 - Il vicesegretario generale della UEFA Giorgio Marchetti ha poi spiegato nel dettaglio tutte le ultime decisioni del comitato Esecutivo: "E' una lunga lista di cambiamenti: abbiamo implementato il protocollo medico UEFA, faremo tutto il possibile per tutelare la salute delle persone".

Champions League - "Quarti di finale, semifinali e finale saranno giocate a Lisbona con la formula delle final eight dal 12 al 23 agosto. Per quel che riguarda gli ottavi che ancora devono essere disputati, si giocheranno il 7-8 agosto ma non è ancora chiaro se nei rispettivi stadi di casa o se direttamente in Portogallo".

La finale che doveva essere a Istanbul? "La capitale turca ospiterà l'edizione '20-21. Scalano di conseguenza San Pitroburgo, Monaco e Londra".

Europa League - "Le partite saranno giocate in 4 città tedesche, Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen, fra il 10 e il 21 agosto. Anche qua gli ottavi saranno giocati il 5 e il 6 agosto, da capire ancora le sedi. Inter e Roma saranno giocate in gara singola, mentre la finale sarà a Colonia il 21 agosto".

Champions League femminile - "Le partite rimanenti saranno giocate in Final Eight a Bilbao e San Sebastian. La Finale sarà a San Sebastian. Scalano di un anno Goteborg, Torino e Eindhoven".

Come saranno gestite le liste UEFA? "Le squadre possono registrare 3 nuovi giocatori in lista A, che potrà avere comunque un massimo di 25 giocatori. Eventuali nuovi calciatori acquistati non potranno essere utilizzati".

5 sostituzioni - "Nelle restanti partite ci saranno le 5 sostituzioni, mentre dal prossimo anno torneremo alle classiche 3".

Supercoppa UEFA "Si sposta da Porto a Budapest, il 24 settembre. Scaleranno anche Belfast, Helsinki e Kazan".

Le prossime edizioni di Champions? "Le prossime edizioni saranno regolari: la deadline per le federazioni è 3 agosto. Per garantire il necessario stacco fra le due edizioni, i round di qualificazione saranno giocati in gare singole. Non ci saranno cambi alle date dei gruppi, invece".

Capitalo Nazionali - "Per quel che riguarda Euro2020, tutte le 12 città sono state confermate. Il calendario è stato confermato secondo quanto era stato deciso per quest'estate, andrà dall'11 giugno all'11 luglio".

Qualche dettaglio in più sugli ottavi ancora da giocare? "Alcuni hanno già giocato l'andata, pensiamo che ci siamo tempo e modo per comprendere meglio la situazione nelle prossime settimane".

L'Olanda che ha sospeso il campionato? "La decisione è stata presa dal governo. Ora dovrà decidere la Federazione, dopo la deadline ci sarà una discussione e parleremo di tutti i requisiti delle varie squadre".

Logistica e test? "Fanno parte del nostro protocollo medico, che è molto dettagliato. I punti particolari però saranno decisi nelle prossime settimane".

15. 58 - A margine, torna a parlare il presidente Ceferin per rispondere alle domande dei vari giornalisti collegati in call-conference

Potrebbero esserci problemi organizzativi con Portogallo e Germania? "Siamo in contatto con le federazioni e le autorità. Speriamo che tutto possa andare bene, non ci sono ragioni per dubitare della corretta organizzazione ma andiamo avanti giorno dopo giorno".

Ci saranno tifosi, almeno in parte, negli stadi? "Se dovessi rispondere oggi no, non ci saranno spettatori. Ma le cose cambiano velocemente, qualche mese fa non credevamo neanche di poter giocare. Non abbiamo ancora deciso, vedremo la situazione all'inizio di luglio e decideremo entro la metà del mese".

Preferenze sul giocare gli ottavi in Portogallo-Germania o nelle sedi casalinghe previste? "I club preferiscono giocare a casa, ma per ora non abbiamo abbastanza informazioni per decidere".

Final Eight può diventare idea per il futuro? "No, sarebbe interessante ma è legata alla crisi e non è un'idea per il futuro".

Il razzismo e l'iniziativa di Sterling? "Abbiamo parlato anche di questo. Sappiamo che la situazione è seria. E' troppo presto per dire qualcosa, ma conosciamo la potenza del calcio. Vogliamo usarlo per far passare giusti messaggi, dobbiamo migliorare ancora ma è presto per parlarne concretamente. Rashford? Un calciatore importante, ha avuto un forte impatto, è un ragazzo intelligente e siamo impressionati dal suo successo".

Ancora sui tifosi allo stadio "Non sappiamo ancora, ad oggi dovremmo dire di no. Dobbiamo aspettare perché la situazione cambia di giorno in giorno. Ricordiamo com'era la situazione 2 mesi fa...".

L'Italia e la Serie A? "Ovunque il calcio riparta e ovunque i campionati finiscano senza rischio per nessuno, io sarò felice. Sono felice che la Serie A riparta, sono felice che porti gioia alle persone e non vedo l'ora di vedere altre partite del campionato italiano":

Lo stop in Francia? "Per prima cosa la decisione di fermarsi è arrivata dall'interno. La mia opinione è che la decisione sia stata leggermente affrettata. Non so se PSG e Lione saranno avvantaggiati o meno in Champions League, è difficile da dire".

16.10, termina la conferenza stampa